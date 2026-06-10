2天半雨量「半個台灣紫爆」！被讚及時雨 南部人嗨喊：能多撐2個月

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生活中心／彭淇昀報導

受到滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署持續針對多地發布警戒。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量，為各集水區帶來實質進帳，對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨。

過去兩天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，過去2天半，在鋒面與西南氣流共同影響下，各地累積了相當可觀的雨量，其中，高雄六龜以540毫米居冠，西部平原地區也普遍有明顯降雨；攸關南部供水的曾文、南化水庫，此波降雨集水區累積雨量達約150至200毫米，而南化水庫附近的甲仙更測得445毫米。

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粉專認為，雖然這次西南氣流的強風軸位置較偏南，使得整體雨量略低於原先預估，但雨勢分布較為平均，降雨過程也相對平穩，未出現大範圍、長時間的極端強降雨，在降低致災風險的同時，仍為中南部帶來相當可觀的降雨，對集水區而言是相當理想的降雨型態。

粉專表示，儘管這些雨量還不足以讓水庫水位大幅回升，更不可能一次補滿庫容，但已為各集水區帶來實質進帳，「對原本相當吃緊的南部水情來說，無疑是一場及時雨」，不僅減緩水位持續下滑的壓力，也為後續水資源調度爭取更多緩衝空間。

貼文曝光後，各地居民紛紛留言，「不覺得高雄平地有下很多雨，但重點是能下在集水區就好」、「感覺雲林沒有下這麼多」、「台南體感沒有這麼多雨」、「嘉義市雨沒有很大」。

還有人直呼，「希望趁這波南部水庫灌滿但不淹水，好度過炎夏」、「南部應該很解渴了」、「感謝老天」、「可以多撐1到2個月了」。

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