2天后齊聚苗栗耶誕城！徐懷鈺預告「歌單驚喜」彭佳慧公開口袋美食

《2025苗栗耶誕城》音樂會集結25位實力派歌手輪番登場，今（19日）晚間在竹南運動公園熱鬧展開，「國民天后」徐懷鈺和「鐵肺歌后」彭佳慧將分別在19日的「Chill虧SHOW」及20日的「Chill喊派對」壓軸登場，徐懷鈺也興奮地透露準備進度：「收到邀約的時候非常開心，很久沒到苗栗演出了，尤其是耶誕節可以跟苗栗的粉絲朋友一起度過很期待，歌單的部分可以好好期待，會有一些很溫暖的歌出現，我自己覺得很適合耶誕節的氛圍，也偷偷透露會有新專輯的歌喔！」

徐懷鈺睽違17年推出新專輯就奪下銷量冠軍，其中超洗腦的主打歌〈炒雞喜歡妳〉深受歌迷朋友的喜愛，她也很感激歌迷的支持：「謝謝大家喜歡這首歌，每每站上舞台，看到台下熱情的大家，內心都會跟著鼓舞起來，希望帶給觀眾最好的一面，聽完我的演唱之後，可以獲得一些力量或是安慰，再好好地朝自己的目標向前衝。」在MV裡，她還扮演高中生並變身校園啦啦隊女王，凍齡的模樣讓歌迷驚呼「完全沒變」，她笑說自己其實沒有特別的保養祕訣：「就是要找到適合自己的保養品，然後睡眠很重要，一定要有完整的睡眠時間。」

出生屏東麟洛的客家女兒彭佳慧也致力推廣客家文化，平時也會教女兒講客語：「我都會用客語回答她們的日常問題，小朋友會露出疑惑的表情，但是都會跟著我學客家話，有一次跟佳霓講電話用客家話，小朋友在旁邊聽完就說「不要以為我們聽不懂」！所以耳濡目染還是有影響的。」而彭佳慧發行第一張客語專輯就獲得金曲獎最佳客語歌手獎，她透露在「Chill喊派對」中也會帶來客家歌曲和歌迷們分享，未來也會再推出客語專輯：「非常開心，我已經有段時間沒到苗栗唱歌了，大家來跟我一起唱歌吧！到時候見！」

彭佳慧唱過許多膾炙人口的歌曲，其中《相見恨晚》這首歌讓她很有感觸：「唱了一萬次的《相見恨晚》，原本以為這首歌對我而言只是單純的唱歌，但好幾次的演出都被這首歌感動，每次演出不同的觀眾和氣氛都可以讓唱歌的心情有所不同，所以我很喜歡唱歌給大家聽。」而愛唱歌的彭佳慧也很熱愛美食，來到苗栗客家庄演出，她也不忘推薦必吃的客家料理：「薑絲炒大腸、梅乾扣肉、客家醃高麗菜燉排骨湯！」平時工作忙碌的她，也很珍惜和小孩的晚餐時光，更透露自己的拿手好菜就是客家紅燒肉：「在白天小朋友上課到放學前，先把自己的事情做完，晚上回家陪他們吃飯，很珍惜一起晚餐的時光。」



