「2天奪3命」台1線屏東段事故頻發 警方點出關鍵危險因素

屏東市台1線於 2、3 日兩天內接連發生 3 起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

台1線屏東市路段於12月2日、3日短短兩天內接連發生 3 起死亡車禍，共造成 3 人喪生，死者分別為 77 歲李姓婦人、69 歲鄭姓男子及 73 歲謝姓婦人。屏東警方8日彙整事故狀況並提出行車警示，呼籲民眾務必提高警覺，其中李姓婦人因遭遇「內輪差」死角不幸遭曳引車輾斃，警方特別提醒應遠離大型車輛。

2日中午12時8分，60 歲李姓男子駕駛曳引車，行經和生路一段與工業六路口轉彎時，77 歲李姓婦人騎自行車在曳引車右側進行同向轉彎，雙方未注意到「內輪差」範圍造成碰撞，李婦當場遭輾斃。

2日晚間9時47分，屏東市建國路往高屏大橋方向的機慢車道發生事故。35 歲范姓男子因車況問題將小客車臨停於慢車道，後方 69 歲鄭姓騎士疑閃避不及追撞，經送醫仍不治。

3日下午3時54分，同樣位在建國路、相距約 1 公里處再發生死亡事故。23 歲涂姓騎士未保持安全距離，追撞前方 73 歲謝姓婦人騎乘的自行車，謝婦送醫後不治，涂男為閃避再度自摔，造成多名傷者。

警方提醒，近期連續事故中，大型車的視線死角及內輪差問題尤為關鍵，呼籲用路人務必遠離大型車輛，避免貼近行駛。同時呼籲駕駛上路前應確認車況正常，若行駛中遇到異常務必靠邊處理，切勿在車道臨停。警方也強調，依速限並保持安全距離，是避免追撞與爭取反應時間的關鍵。

警方表示，將持續加強交通宣導與執法，以降低事故發生率，保障用路人安全。

