2天征服5座水庫！西拉雅環騎5COOL呈現湖光山色美景

西拉雅國家風景管理處去年創立「仙境西拉雅 環騎5COOL」品牌，22日首辦環騎活動，串聯轄區內5座水庫的湖光山色風景，找來法國運動網紅騎士「吉雷米」領騎，133人在2天內完成188公里單車挑戰，23日順利落幕。

「2025仙境西拉雅環騎5COOL 188K挑戰」為期2天，西拉雅風管處串聯轄區內的曾文、烏山頭、尖山埤、白河與虎頭埤5座水庫，吸引133名車友報名參加。

吉雷米領騎，挑戰全程188公里路線，沿途穿越大凍山、關子嶺、玉井及白河等經典路段，完整呈現山海圳一帶起伏山線與遼闊水庫的自然樣貌，挑戰者在征服坡度的同時，更體驗騎行樂趣與在地風景。

吉雷米表示：「騎車不只是挑戰距離，更是與土地連結的過程。希望和大家一起踩踏自行車感受西拉雅的熱情、美景與故事。」

西拉雅風管處長許主龍表示：「騎行是認識台灣最美風景的方式，從自然景觀到產業特色，從地景到文化故事，體驗低碳、永續旅行的獨特魅力。

