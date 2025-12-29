2天才發文「以前的年代沒跨年」 曹西平跨年前病逝家中享壽66歲

藝人曹西平驚傳病逝家中。翻攝曹西平的粉絲愛團

藝人曹西平昨（29日）深夜驚傳病逝家中，享壽66歲。他在28日上午，才因地震在臉書上有感而發，「該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的」、「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了」看似看淡生死，沒想到才隔1天，就傳出因病過世的憾事。

新北市消防局昨夜10點多，接獲一起位於三重河邊北街民宅的救護案件，報案人稱患者疑似內科疾病沒有呼吸心跳，救護人員到場時，患者已死亡多時，遺體不但僵硬並出現屍斑，經確認後，死者就是藝人曹西平，他乾兒子最後向救護人員表示放棄急救，後續交由警方處理。

曹西平前天上午才在臉書發文，感慨天災人禍誰又可以躲得過，搭捷運也有事情，看似為了日前發生的北捷案而有所感慨，加上接著全台就要開始跨年活動，他更提到，「冬天季節交替病毒大流行大家還是要去人多的地方，你能說什麼？」對於警消及許多人在跨年夜需要加班，他除了致意外，也回憶「以前我的年代沒有跨年」，只是沒想到最後他也沒撐過跨年，令人感到世事無常。



