2天收抖內近30萬惹議 黃國昌反嗆劉世芳「自打臉」：哪裡違法？

民眾黨新北市長參選人黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌卸任立委後，獲徵召參選新北市長，遭發現2天直播就收穫近30萬元抖內（Donate），內政部長劉世芳昨說，用抖內的方式，不符合未來候選人可以使用的正式合法政治獻金法管道，至於是否加強這方面法律規範，劉世芳也透露，內政部已跟監察院完成多次會議，送行政院審議中，未來會送給立法院參考。黃國昌今（6日）痛批，劉的發言不就代表依現行法規沒違法之處，反擊對方講話自打臉、毫無自覺。

黃國昌上午於新北市競選總部召新北都更三新箭記者會，偕同新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇與陳怡君、新北競選總部發言人戴于文出席。

會後接受媒體聯訪，對於遭爆出2天直播收到將近30萬抖內，劉世芳指不符合候選人可以使用的合法政治獻金管道，至於是否加強法律規範，劉世芳也說正在送行政院審議，未來可能修法？黃國昌回應，劉世芳說未來要朝修法方向加以研議，那劉自己的發言，這不就代表目前依現行法規，根本沒有違法之處嗎？

黃國昌指出，同樣一個劉世芳，自己的發言內容可能著重於恣意的展開政治攻擊跟抹黑，連自己講話的內容都自打臉、毫無自覺。

黃國昌稱，他公開這樣說，黃國昌是一個非常遵守法律的人，在他有公職身份或登記成為公職候選人之後，當然適用政治獻金法的規定。但民進黨的雙標，令人簡直看不下去，他現在沒有公職身份，卻針對他的YouTube在那邊大做文章。

黃國昌質疑，真正有公職身份的人開著YouTube收斗內，沒來聽過民進黨說過任何一句話。難道在台灣，現在變成只要顏色對了、抱緊民進黨大腿，怎麼樣幹，民進黨政府都沒有意見？相反的，只要敢站出來批評民進黨政府的違法濫權，即使一切合法的行為，也要被這些掌握權力的政治人物拿來作為政治攻擊對象？

