2天沒打卡自動通知聯絡人！ 中國「死了嗎」APP熱議

中國 / 綜合報導

中國一款名為「死了嗎」的應用程式，最近在網路上引發熱議。使用者花費8元人民幣、約36元台幣下載後不用註冊，只需要設置緊急聯絡人電子信箱，並每天打卡簽到，如果2天未簽到，系統就會在隔天自動發送提醒信給緊急聯絡人。有中國民眾認為，這款App的設計初衷很有意思，只是名稱不太吉利。

打開應用程式，點擊螢幕正中央，大大的每日簽到按鈕，中國這款名為死了麼的應用程式，最近在網路上引發熱議，中國民眾Yaya Song說：「我覺得這個App的設計初衷是很有意思的，在這個朋友圈有一些熱度。」

死了麼的應用程式介紹頁面寫道，這是為獨居人群打造的，輕量化安全工具，使用者下載後不用註冊，只需要設置緊急聯絡人電子信箱，並每天打卡簽到，如果連續2天未簽到，系統就會在隔天，自動發送提醒信給緊急聯絡人，中國民眾Yaya Song說：「它收費了，收費了，如果是免費的可以下載玩一玩，然後，或者說收1塊錢(人民幣)，可以玩一玩，但是8塊錢(人民幣)有點多。」

死了麼應用程式，在中國蘋果App Store，上架初期是免費推廣，2025年底12月開始，收費1元人民幣約4元台幣，現在須花費8元人民幣、約36元台幣購買，還有部分民眾認為，名稱不太吉利，中國民眾Yaya Song說：「而且這個名字有點，有點太猛了。」

中國陝西省西安市，先前就曾推廣，在獨居長者家中，安裝緊急呼救器，西安市市民張梅春說：「這個就放到我床頭，我如果有什麼緊急情況，我就一按那個紅鈕，這跟社區的系統就通了。」中國在2020年進行的人口普查顯示，中國單身人口達2.46億人，獨居戶比例占所有家戶數的25%，這種群體性孤獨催生出，規模達5.8兆人民幣，約26.3兆台幣的孤獨經濟市場。

