2天瘦1公斤！20歲女染「手舞足蹈」怪病 醫一聽生活習慣秒搖頭

大陸廣東省深圳市20歲女子小文（化名），近日突然出現不自主手舞足蹈的奇異症狀。（圖／翻攝自微博）

大陸廣東省深圳市20歲女子小文（化名），近日突然出現不自主手舞足蹈的奇異症狀，伴隨體重快速下降，幾乎每2天瘦1公斤，起初以為是減肥效果，但經醫院檢查後，確診為糖尿病引起的「非酮症偏身舞蹈病」。醫生指出，她的糖化血紅蛋白高達17.7％，遠超正常上限，這與長期不健康生活習慣密切相關。

綜合陸媒報導，小文自述，她平日每週至少喝3次奶茶，且每天僅吃1餐。醫生解釋，市面上多數奶茶含糖量極高，長期大量攝入會對胰臟功能造成負擔，再加上長時間不進食，血糖先低後高，如坐雲霄飛車般波動，令胰腺疲於應付，最終導致高血糖與糖尿病併發症。

廣告 廣告

醫生表示，小文並無糖尿病家族史，年紀輕輕卻患病，凸顯不良飲食習慣的風險。據了解，糖尿病引發的「非酮症偏身舞蹈病」是一種罕見併發症，因長期高血糖對大腦控制運動的神經造成損傷，患者會出現類似跳舞的肢體抽動。

截至目前為止，小文仍在醫院治療，空腹血糖已降至11.7mmol／L。醫生提醒，年輕人雖喜愛奶茶或甜飲，但長期高糖攝入及不規律飲食可能引發嚴重健康問題，控制飲食與規律作息才是維持健康的關鍵。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

神秘室友2／林廷憶親密互動經紀人 大街上摟腰靠肩樣樣來