2天處決3人！新加坡政府趕在審查毒犯強制死刑是否合憲前「依法行刑」

新加坡今年已因毒品與謀殺罪處決17人，創下2003年以來新高，上周更在活動人士預計於3日聽證挑戰毒品犯罪強制死刑合憲性之前，於2天內對3名被判毒品走私罪的犯人行刑，再度引發外界對新加坡死刑政策的爭論。

彭博資訊與BBC報導，毒品問題在東南亞各地十分嚴重。新加坡擁有世界上最嚴苛的禁毒法律之一，任何被判販毒者，包括出售、轉讓、運輸或施用超過15克海洛因、30克古柯鹼、250克甲基安非他命或500克大麻者，將被判處死刑。

新加坡長期堅定支持對犯下毒品罪行者執行死刑，表示這些法律具有威懾作用，有助於使國家成為世界上最安全的地方之一。2021年，時任總理李顯龍為1975年引入死刑辯護時表示：「毒品走私者變得不太願意將毒品帶入新加坡。」他說：「如今的新加坡相對沒有毒品問題，我們的情況比大多數其他國家更易控制。」

新加坡2024年依法處決9人，其中8人涉及毒品犯罪，中央肅毒局（CNB）同年逮捕3100多名毒品使用者，其中約三分之一為新犯。然而，星國在新冠疫情期間暫停死刑，於2022年恢復對毒品罪行的處決後，批評聲浪升高，近年國際壓力愈發強烈，特別是來自人權組織。歐盟駐新加坡代表團上周發表聯合聲明，對2025年的處決表示遺憾，指出「對毒品罪施以死刑與國際法不符，因為這些罪行不符合『最嚴重罪行』的標準。」

新加坡政府堅持，取消死刑可能導致更嚴重的後果。星國內政部在書面回答彭博資訊提問時表示：「等待死刑的囚犯會在已窮盡針對其定罪和判決的所有法律途徑，包括上訴和特赦程序後執行死刑。」並補充指出，上周被處決者「已在法律程序下獲得充分正當程序」，其刑罰是依據新加坡法律系統執行。

新加坡本地維權組織「變革正義公社」（Transformative Justice Collective）成員韓俐穎（Kirsten Han）與另外3名活動人士，以及3名已被處決者的新加坡人姐妹，共同對死刑提出憲法挑戰。她表示，如果法院裁定支持他們，將意味著這3名男子，以及此前因毒品罪被處決的所有其他人「都是被錯誤處決的」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

