2天8起竊案！百萬金飾被偷 警逮「跛腳小偷」成破案關鍵

高雄鳳山區一處連棟豪宅社區，去年10月24、25日短短兩天內發生8起入室竊案，逾50件金飾被竊，損失破百萬元。嫌犯作案後還細心恢復現場，住戶毫無察覺。最後一次作案意外摔傷左腿，跛腳逃逸畫面成破案關鍵。檢方已依加重竊盜罪起訴43歲柯姓男子，求處4年10月以上徒刑。

高雄鳳山區一處連棟透天豪宅社區，去年10月24、25日短短兩天內接連發生8起入室竊案，受害戶多為醫生、警察與老師。共逾50件金飾被竊，總損失突破百萬元。

警方調查，43歲柯姓男子無業且有竊盜前科，他為規避警方追查，先騎乘機車、再搭計程車，徒步進入社區，徒手攀越圍牆或翻窗入室行竊。作案後，柯嫌還細心將現場「恢復原狀」，讓住戶完全不察覺。

柯嫌最後一次作案時，逃逸途中不慎摔斷左腿，只能單腳跳走，並求助路人叫計程車，監視器畫面因此成為破案關鍵。警方比對影像及作案手法，迅速鎖定嫌犯並逮捕到案。

落網後，柯男否認犯行，辯稱只是去公園運動，但警方查證他長期失業，並無運動習慣，加上有前科，檢方依加重竊盜罪起訴，求處4年10月以上徒刑。此次事件後，社區住戶紛紛加裝監視器、鐵窗與防盜網，以防類似案件再發生。

