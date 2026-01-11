2奈米元年攤牌！台積電15日法說直球對決資本支出

被視為全球AI景氣風向球的台積電，15日將召開法說會，正式攤牌「2奈米元年」布局，法人緊盯2奈米先進製程量產進度、2026年資本支出是否再上修、AI需求能否支撐長線成長等議題。

2026新年伊始，台積電法說會的重要性再度被放大。較於單一AI晶片業者，幾乎所有AI大廠都得回到晶圓代工端，讓台積電成為觀察AI算力投資市場的升降溫指標。

外資圈普遍認為，這場法說會不只是例行公布財報與展望，而是為2026年全球AI算力與先進製程投資方向「定錨」。

3製程進度牽動高毛利結構

供應鏈指出，台積電2奈米製程已於2025年第四季順利投產，正式啟動「2奈米元年」。目前投片量優於初期預期，甚至達至3奈米同期的1.5倍，隨著高雄與寶山廠區產能拉升，市場關注，下半年次世代N2P與首度導入背面供電的A16製程能否如期推進，直接影響未來2至3年的高毛利結構。

資本支出將證明AI需求長短線

相較技術進度，市場更緊盯資本支出。台積電2025年資本支出介於400至420億美元，法人預期，隨AI加速器訂單持續湧入，2026年資本支出有機會上看460至500億美元。另一方面，若法說會上明確釋出「再加碼」訊號，將被解讀為台積電對AI需求並非短線熱潮，是結構性成長的信心投票。

毛利率能否守住6成？

在先進製程放量與海外擴廠同步進行下，毛利率能否維持高檔？外資分析，隨先進製程需求高度集中、AI晶片世代快速推進，台積電具備調整價格結構的空間。市場關注，台積電是否能將製程升級與成本壓力，合理反映在長期代工價格上，支撐毛利率長期站穩6成水準。

CoWoS、先進封裝仍是產能瓶頸

除了製程本身，CoWoS先進封裝產能是否持續吃緊，同樣牽動AI出貨節奏。供應鏈指出，AI加速器訂單爆量，使先進封裝產能長期處於滿載狀態。法人將關注，台積電是否進一步調整產能配置或加快擴產腳步，以因應高階AI晶片需求。

海外擴廠進度細節受關注

隨著美國、日本廠區布局持續推進，海外擴產對毛利率的長期影響，也成為法說會潛在焦點。市場傳出，美國廠投資規模仍有加碼空間，相關細節備受關注。海外擴廠雖短期稀釋獲利，但在地緣政治與供應鏈安全考量下，已成為必要成本。

在全球資金重新檢視科技股評價之際，市場普遍認為，台積電15日法說會釋出的每一句話，將牽動AI產業與族群發展。這場法說會，已不只是台積電的年度例行公事，而是定調2026年半導體與AI產業多頭或空頭的的關鍵指標。