2奈米商機 閎康Q3創營收獲利單季新高
【記者柯安聰台北報導】閎康（3587）10月營收為4.82億元，較去年同期成長17.48%；累計前10月營收45.56億元，較去年同期成長7.71%，主因日本業務動能成長迅速。
閎康第3季營收為14.61億元，毛利率31.35%，稅後淨利1.42億元，每股盈餘2.11元。主要營收成長動能來自先進製程開發帶動的材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求。
隨著全球晶圓代工廠全力推進3奈米、2奈米等最先進製程節點，晶片結構日益複雜，良率與可靠度面臨更嚴峻挑戰。以2奈米世代為例，電晶體架構將自FinFET跨越至環繞閘極（GAA），架構的轉變使良率提升與分析難度同步增加。加上異質整合等先進封裝導入，新瑕疵模式層出不窮，晶圓廠愈發倚重外部實驗室協助進行MA來找出製程材料問題，並透過FA定位晶片缺陷以改善良率。閎康具備領先業界的TEM、SIMS等先進分析技術，第3季在先進製程客戶持續開案下，閎康營收創單季新高，展現穩健成長動能。
今年以來席捲半導體產業的AI晶片熱潮，成為閎康業績的重要催化劑。晶圓代工大廠於10月法說會中表示，因AI相關結構性需求強勁，公司上調全年營收成長性預估，更直言生成式AI需求比3個月前更強勁，顯示AI加速器晶片訂單之旺盛超出原先預期。根據TrendForce的研究，AI伺服器需求激增下，北美雲端服務巨頭如Google、Meta、AWS等紛紛投入自研AI專用晶片，每隔1～2年就推出新版本。由於GPU效能提升快速，ASIC設計迭代亦加快腳步並積極採用先進製程，縮短的新產品週期使晶片在量產前更仰賴嚴格的驗證測試。閎康身為全球少數能提供MA、RA、FA一條龍服務的獨立實驗室，多年累積的分析經驗和資料庫建立了高門檻優勢，能滿足CSP客戶對2奈米以下高階AI晶片的嚴苛驗證需求。
日本先進製程客戶在成功試產2奈米GAA架構晶片之後，已啟動位於北海道千歲廠的2奈米試驗生產線，目標在2027年下半年實現量產。閎康北海道實驗室緊鄰該客戶研發基地；今年下半年起，2奈米製程開發的測試需求續增，隨著該客戶先進製程研發持續推進，預期未來數年日本半導體檢測需求將持續攀升。展望量產階段，在2奈米製程進入試產以及後續正式生產時，良率監控與故障分析需求將提升，閎康的FA服務亦有機會適時切入。
整體而言，AI加速器需求激增與先進製程快速推進，驅動全球晶片驗證與分析需求飆升，成為帶動閎康MA與FA服務成長的核心動能。閎康憑藉其先進設備與完整佈局，已深度參與高階製程驗證，並持續擴充服務產能，有望穩健掌握此波成長趨勢，業績展望亦樂觀看待。（自立電子報2025/11/7）
