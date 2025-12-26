2奈米報價太狂！台積電「一個人的武林」壟斷市場 上半年直攻2,000元

財經中心／師瑞德報導

台積電（2330）股價沒有極限？隨著先進製程技術獨步全球，黃世聰語出驚人表示，依照EPS與本益比公式推算，台積電憑藉2奈米製程將在明年上半年上演「一個人的武林」，斷言股價攻上2,000元大關指日可待。

公式解密：EPS階梯式暴衝 目標價2000元有憑有據

黃世聰在《小資巴菲特》節目中指出，台積電今年的EPS約為63.92元，對應最高價1525元，本益比落在25倍左右。展望明年（2026年），隨著2奈米製程正式推出，晶圓報價將出現「跳躍式」成長，從每片2萬美元一口氣漲到3萬美元，營收動能驚人。

「明年EPS預估將來到76至80元區間，如果同樣以25倍本益比計算，股價目標就是2,000元！」黃世聰分析，台積電的股價正呈現「500元一階」的階梯式上漲模式，今年站穩1500，明年就是2000。若放眼2027年，EPS甚至有機會挑戰100元，屆時股價恐將看到2500元的天價。

搶搭上半年行情 避開美國選舉變數

為什麼強調是「明年上半年」？黃世聰示警，明年下半年美國將進入中期選舉，經濟與政策變數增多，市場波動可能加劇。因此，台積電最猛烈的漲勢極可能集中在上半年，隨著2奈米營收貢獻顯現，股價將率先反應。他呼籲投資人，現在就是卡位的最佳時機，錯過上半年，恐怕只能看著股價絕塵而去。

台積電憑2奈米「一個人的武林」優勢，晶圓報價將大漲。黃世聰以本益比25倍公式推算，EPS階梯式成長，斷言明年上半年股價有望挑戰2,000元，呼籲投資人把握上半年行情。（圖／翻攝自《小資巴菲特》）

