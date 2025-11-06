2奈米大戰02｜從新竹、高雄到亞利桑那！台積電2奈米全球布局 台灣仍是根基
【記者呂承哲／台北報導】台積電不僅在技術上持續領先，全球擴產布局也全面展開。2奈米擴產從新竹寶山、高雄到美國亞利桑那，包括日本熊本、德國德勒斯登等，台積電正以「台灣為根基、全球布局」戰略打造下一世代製造網路。儘管海外投資規模龐大，公司強調台灣仍是先進製程的技術與產能核心。在AI算力需求暴增、地緣政治壓力升高的時代，這場「供應鏈再定位」的競賽，正重塑全球晶片生產版圖。
台積電指出，目前全台共有11條生產線正在建設中，其中，晶圓二十廠（新竹寶山）與晶圓二十二廠（高雄）為2奈米量產主力；同時，晶圓二十五廠（中科二期）將採用A14製程，預計2028年後投產。
台積電目前在台灣的2奈米主力據點分布於新竹與高雄兩地。10月初，台積電派代表赴高雄市府致贈試產成功紀念晶圓，感謝市府在土地、水電與行政協助上的支持。這片編號「K1A001.00」的晶圓為高雄F22廠首批12吋2奈米晶圓，更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」，象徵高雄邁向半導體核心基地的願景。
台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛指出，高雄廠進度順利，將成為南台灣首座導入奈米片架構的先進製程基地，與新竹寶山形成雙軸佈局，確保供應鏈韌性。法人預估，兩廠合計2奈米月產能至2026年底可望達5萬片，2027年後視客戶需求再啟動擴產。
根據國科會中科管理局資料，中科二期（晶圓二十五廠）採用14A製程，初期投資金額達490億美元，預計2028年下半年量產，年營業額上看新台幣5,000億元。
中科管理局說明，該計畫原先為2奈米製程，但因徵地與行政程序延宕，台積電決定將2奈米量產重心轉至高雄，並將中科廠升級為A14製程節點，台積電已於10月17日申報開工，10月20日完成滯洪池與水保工程驗收，預計11月5日正式動工。
美國亞利桑那州廠區是台積電海外最關鍵的布局之一。魏哲家在法說會中指出，亞利桑那廠在聯邦與地方政府支持下穩步推進，為因應AI與高效能運算（HPC）強勁需求，公司將提前導入2奈米與更先進製程。
目前亞利桑那首座晶圓廠已於2024年底採用N4製程量產，第二座3奈米廠完工並加速投產；第三與第四座廠將導入N2與A16製程並已動工，第五與第六座則規劃採用更先進節點。未來園區將形成超大型晶圓廠（GIGAFAB）聚落，成為美國半導體復興戰略的核心。當亞利桑那廠區全面投產後，約30%的2奈米及更先進製程產能將在此生產，在五大主要客戶包括蘋果、輝達、AMD、高通與博通支持下，構築美國在地半導體供應鏈體系。
根據台積電先前說明，全球布局皆以「客戶需求與政府支持」為原則，以達股東價值最大化。亞利桑那廠將於現有園區旁再取得第二塊大面積土地，形塑完整的GIGAFAB聚落。台積電指出，過去投資土地規模已不足，因此將追加此用地，整體投資總額約1,650億美元，規劃包括6座晶圓廠、2座先進封裝設施與1間研發中心。
魏哲家表示，公司已宣布在亞利桑那廠區興建先進封裝廠，以支援在地AI客戶，並與當地已動工的OSAT夥伴協作，進度甚至早於公司原訂時程，目標是在地建立完整製造與封裝能力，強化當地半導體產業的供應韌性。
相關新聞：2奈米大戰01｜從奈米走到埃米！台積電、三星、英特爾決戰未來製程藍圖
相關新聞：2奈米大戰03｜三星、英特爾拚彎道超車 兩隻700磅大猩猩能否重返榮耀？
相關新聞：2奈米大戰04｜地緣政治重塑晶片版圖 美日韓台既是同盟也是對手
台積電2025年上半年財報顯示，TSMC Arizona第二季投資損益達42.32億元，連續兩季轉虧為盈，並首度為母公司貢獻64.47億元投資收益，相較於2024年虧損142.98億元，顯示美國廠在市場需求帶動下逐漸步入穩定營運期。
台積電回應，TSMC Arizona已開始為合併營收帶來正面貢獻。公司獲利受多重因素影響，包括產能利用率、折舊與資本投資等。就現階段而言，亞利桑那廠獲利主因是市場需求強勁、產能利用率高。不過，公司也提醒，隨海外晶圓廠陸續量產，未來五年毛利率將面臨稀釋壓力，初期影響約每年2%至3%，後期可能擴大至3%至4%。
此外，財報揭露TSMC Arizona可針對符合資格的投資申請高達25%的補助比例，顯示美方確保先進晶片留在本土的政策決心。
市場消息指出，台積電自9月起已與主要客戶展開2026年晶圓代工報價協商，計畫調漲先進製程價格，涵蓋5奈米、4奈米、3奈米與2奈米節點，漲幅約3%至10%，以反映原物料與海外建廠成本上升，實際幅度將依客戶採購量與合作關係而定。
台積電回應，不評論價格細節，並強調定價策略以長期戰略為導向，將持續與客戶合作以創造價值。董事長魏哲家表示，公司正積極擴大產能、滿足AI與HPC需求，雖全球經濟仍有下行風險，但AI動能依舊強勁，「我們的策略是努力做，把技術維持世界第一，並追求我們應得的價值」。
法人報告指出，目前台積電2奈米晶圓報價高達3萬美元，3奈米家族N3E與N3P報價分別為2.5萬與2.7萬美元，顯示先進製程具高議價能力。如今，先進製程（7奈米以下）已占台積電營收逾七成、市占率約六成，穩居全球龍頭。法人分析，連續四年的結構性漲價，不僅反映供不應求現況，也為海外投資與製造成本做緩衝。
根據台積電第三季財報，台積電先進製程營收比重達74%，約達6,500億元關卡附近，較去年同期69%、成長逾四成。台積電持續調整產品組合，根據業界消息，將部分成熟製程訂單交由轉投資的世界先進，並出售設備給世界先進與恩智浦合資的新加坡12吋廠VSMC，並宣布竹科6吋晶圓二廠停產與2年逐步退出氮化鎵業務，聚焦高毛利、高技術門檻的先進製程領域。
隨著台積電推動「晶圓製造2.0」（Foundry 2.0）策略，業務從晶圓生產延伸至封裝、測試與光罩整合，進一步鞏固系統化製造優勢。根據Counterpoint Research統計，台積電第二季全球市占率由31%升至38%，領先差距持續擴大。
魏哲家今年3月赴美宣布加碼投資1,000億美元後返台，並在總統府記者會上強調：「從2奈米做到1.6、1.4、1.2乃至1.0奈米，這是真正的研發人員在做的事。」他指出，台積電在台灣的研發中心擁有約1萬名工程師，是公司創新的核心，而美國生產線僅約1,000人。雖然公司希望善用美方人才，讓海外廠能自我進化，但「研發根基仍在台灣」。
魏哲家也向總統賴清德表示，希望政府協助尋找土地，以便新建更多生產線。他透露，目前規劃中的新增產線超過10條，但仍不敷未來需求，再次強調「海外投資不會影響對台灣的投入」。
他並於股東會中指出，海外建廠主要考量客戶地緣需求與供應鏈多元化，所有投資均以經濟效益與政府支持為前提。根據統計，台積電在2至6奈米製程的全球產能市佔仍超過六成，即便海外廠全面投產，台灣的先進製程仍將佔總產能約七成。
業界分析，真正的關鍵不在地理位置，而在於台積電在技術、人才與信任基礎上的壟斷優勢。當AI伺服器與行動運算需求同步起飛，從寶山到亞利桑那的產線，不僅代表台積電的全球延伸，更象徵台灣製造實力的地緣化進化。下一階段，當N2與A14全面進入量產，「埃米時代」的核心仍將在台灣點亮。
更多壹蘋新聞網報導
唐綺陽星座｜雙子過度忙碌 雙魚主導感情 魔羯收好友告白
12生肖本周運勢｜虎增異性魅力 牛道別宵夜 龍注意腸胃
12星座最強運勢｜魔羯享受單身 牡羊告白別腦衝 射手投資憑直覺
其他人也在看
被動元件偷吃草仔粿！指標廠國巨、華新科慘綠 21檔重摔唯「它」強攻漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（10）日開高上漲154.06點至27,805.47點，截至上午10時40分暫報27,790.56點，上漲139.15點、漲幅0.5%。觀察大盤類股...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 1 天前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
史上最強10月！台積電營收破3674億元 年增16%
台積電（2330）今（10）日公布10月營收為新台幣3,674億7,300萬元，較上月增加了 11.0%，較去年同期增加了 16.9%，營收金額創下史上最強十月。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
半導體開5紅燈領軍！這「記憶體模組廠」Q3獲利年增334%漲停表態 勝昱挑戰第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到科技類股影響，美股上週五四大指數收盤呈漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%，收在286.50美元。台股加權指數今（10）日則是...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
股市將迎「血洗式修正」？專家揭「最神準指標」示警
財經中心／李明融報導受到人工智慧（AI）前景看好影響下，全球股市不斷寫下歷史新高點，然而在預期過後現實逐漸戳破夢幻泡泡，近期陸續有投資人對於相關概念股的高估值感到不安，憂心在股市多頭情況下出現反轉崩跌，對此，有專家以被稱為「黃金／白金比」（gold-platinum ratio）的指標來做判斷，該指標模型顯示未來12個月內美股恐怕面臨「血洗式修正」，跌幅最高可達16％，提醒投資人提高警覺。民視財經網 ・ 5 小時前
台股風暴中暗藏王牌！9檔「績優獲利雙冠王」蓄勢爆發 法人點名：這族群最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在7日震盪回檔、月線失守的壓力下，市場氣氛一度降溫，不少投資人轉趨觀望。然而法人指出，這場修正潮反而是篩選「真基...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明起4檔台股紅包開跑！中華電小金雞資拓宏宇最高報酬47%
本周有4檔台股紅包抽籤要來了！明天起有3檔上市櫃新兵抽籤「申購」，最高報酬率達47%，其中中華電（2412）小金雞的「資拓宏宇（6614）」，最受市場矚目。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單
台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台......風傳媒 ・ 16 小時前
AI熱潮恐迎斷崖式40%回調！墨比爾斯：估值過熱、資本開支失速在即
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)直指，AI類股估值已逼近風險臨界點，主流龍頭若出現30%至40%的深度回檔並不意外。但他同時強調，長期趨勢不變，真正的風險在於投資節奏與資本開支過度前傾，一旦回調落地，反而將釋放中長線布局良機。墨比爾斯點出兩大隱憂，第一，AI敘事推升估值中樞過快，與基本面現金流轉化仍有落差；第二，科技巨頭為搶灘算力與數據中心的重資本支出正逼近可持續極限，若投報率不及預期，市場將以估值壓縮消化過熱。他直言，「我說的修正，是30%、甚至40%的下跌。」即便如此，他並未轉空長線結論。墨比爾斯表示，AI為跨世代平台創新，跌勢多半屬於景氣與估值循環的調整，而非結構性終結；真正的關鍵在於投資人是否準備好「先承壓、再承接」：當市場情緒逆轉、籌碼洗牌完成時，應以紀律方式逢低吸納具現金流、護城河與定價權的核心資產。他直言，若AI龍頭回落30%至40%，他會「大膽買進」。他看好「美股高估值消化」與「新興市場補漲」兩條主線並行。年內以來，新興市場股票表現相對亮眼，資金在估值與成長性的權衡下，開始自高波動科技標的回流至產能重整、供應鏈在地財訊快報 ・ 7 小時前
慘遭踢出MSCI成分股！外資、投信、自營商聯手下殺「這檔」…提款11.3億元 「它」創新高也被賣
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導上週（11月3日至11月7日）整體跌581.94點，跌幅2.06%，三大法人合計賣超1297.81億元，觀察上週三大法人賣超個股前十名，集...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
護國神山持續壯大！謝金河：台積電正式進入魏哲家時代 揭這一年來「巨大變化」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導眾所矚目的台積電（2330）年度運動會於8日登場，今年邀請了AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳共襄盛舉，引發各界熱議。財信...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 1 天前
00878具落後補漲空間 5檔ETF布局攻略一次看
[Newtalk新聞] 近期台股在創高後進入震盪整理階段，市場資金重新評估估值與獲利動能。市場聚焦多檔市場熱門ETF表現，以下是國泰證期整理解析國泰永續高股息（00878），兼具AI題材與高息優勢的群益台灣強棒（00982A），或聚焦優質高息成分股的富邦特選高股息30（00900）最新動向： 1、國泰永續高股息（00878） 台股創高後震盪回檔，高股息ETF展現抗跌韌性，00878成分股仍有半數在季線下方，具落後補漲空間。本月公布每股配息0.4元，除息前最後買進日為11月17日，提前布局有望同時參與股息與資本利得，吸引長期資金進場配置。 2、主動群益台灣強棒（00982A） 北美CSP持續擴大資本支出，AI軍備競賽帶動電源、水冷散熱、組裝等供應鏈營運成長。00982A成立以來績效逾4成，本月配息0.334元，年化殖利率達9%，具備參與AI行情與高息雙優勢，成為市場關注的主動式台股ETF亮點。 3、富邦特選高股息30（00900） 美股科技財報優於預期帶動台股信心回升，景氣燈號轉為黃紅、顯示景氣持續回溫。MSCI全球市場指數將台股權重由2.23%調升至2.25%，有望吸引外資活水，高股息新頭殼 ・ 5 小時前