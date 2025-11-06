2奈米大戰04｜地緣政治重塑晶片版圖 美日韓台既是同盟也是對手
【記者呂承哲／台北報導】半導體產業歷經六十年發展，已成為全球最關鍵且分工高度細緻的產業鏈。然而，疫情造成斷鏈、美中科技戰升溫，以及美國總統川普再度上台後強調「美國晶片本土製造」，全球供應版圖正劇烈重組。川普多次指控台灣搶走美國晶片生意，並以關稅施壓企業赴美設廠。台積電今年3月再加碼千億美元投資美國，三星數年前已響應政策前往設廠，英特爾則力圖重返代工戰場；日本Rapidus更異軍突起、加入2奈米戰局。這不僅是企業間的競爭，更是地緣政治的延伸，象徵半導體產業從技術競賽走向國家戰略的新階段。
拜登政府時期以《晶片與科學法案》（CHIPS Act）為核心推動半導體本土化，結合台積電、三星與英特爾三大先進製程企業，構築美國半導體復興的三大支柱。
目前具備2奈米開發與量產能力的企業僅有少數幾家。台積電在新竹、高雄與亞利桑那同步布局；三星則持續於南韓華城、平澤推進2奈米產線，並在美國德州泰勒（Taylor）設廠。韓媒報導指出，三星原計畫投資440億美元，但因業績低迷與客戶拓展不順，一度下修資本支出。不過，隨著特斯拉AI晶片訂單上門，以及自研Exynos 2600處理器重啟開發，三星資本支出有望回升。
英特爾則專注於亞利桑那Fab 52廠，背後有美國政府全力支持，持續強化晶片製造與代工能力，成為推動晶片自主化的核心力量。
不過，隨著川普重返白宮，美國對盟友態度急轉直下。拜登時期曾由美、日、韓、台組成的非正式合作機制「晶片四方聯盟」（Chip 4），用以協調供應鏈安全與技術政策，但川普上任後政策重心轉向「美國製造」，多次指責台灣「搶走美國晶片生意」。他除啟動「232半導體調查」外，更以關稅豁免吸引廠商赴美設廠，藉貿易槓桿強化本土產能。
美國商務部長盧特尼克進一步提出，希望「未來美國所需晶片能一半在美國生產、一半在台灣生產」，並設定中長期目標，將美國晶片自製率提升至40%以上。
天風國際分析師郭明錤指出，「五五分」說法尚未明確定義，是否涵蓋成熟製程與封裝仍有疑義。他認為，美國最大挑戰在於上游特用化學材料長期被日本企業壟斷，且多數日商不願赴美設廠；若地緣政治導致亞洲供應鏈受阻，即使台積電在美建廠，也難確保材料穩定供應。
根據TrendForce報告，美系客戶在台積電先進製程採用比重最高，擴大美國布局勢在必行。隨著美國廠區量產，預估2030年台灣先進製程產能比重將由2021年的71%降至58%，但整體台灣產能仍維持八成以上。與此同時，南韓比重將從12%降至7%，美國則從11%翻倍至22%，日本可望提升至4%，顯示美國主導下的晶片製造重組已逐步成形。
曾在1980年代主導全球半導體市場的日本，因1990年代泡沫經濟與美日貿易摩擦導致勢力衰退，雖仍掌握材料與設備優勢，但晶片製造早已凋零。近年隨AI浪潮崛起與地緣政治升溫，日本重新啟動「半導體國家戰略」，企圖重返先進製程行列。
日本採取「雙軌策略」推動復興，一方面扶植本土晶圓代工廠Rapidus，一方面與台積電合作，在熊本設立兩座晶圓廠。Rapidus由豐田、索尼、NTT、NEC、軟銀、鎧俠、三菱UFJ銀行與電裝（DENSO）等八大企業共同出資73億日圓，政府再挹注700億日圓，於2022年以官民合資形式成立。
Rapidus鎖定自駕與AI應用晶片，由東京威力科創（TEL）前會長東哲郎出任會長，前日立製作所高層小池淳義擔任社長。今年7月，公司首次公開2奈米試製成果，確認能正常運作，並預計明年第一季提供製程設計套件（PDK）給潛在客戶。
小池淳義指出，Rapidus能成功試產2奈米，關鍵在於迅速導入極紫外光（EUV）微影設備，僅用3個月完成EUV驗證並試產GAA電晶體，象徵日本重返先進製程的重要里程碑。Rapidus以2027年量產為目標，估計需約5兆日圓資金，政府已承諾補助1.7兆日圓並計畫再增資1000億日圓，但龐大缺口仍突顯建構晶圓代工產業的艱鉅性。
儘管業界對Rapidus進度仍持保留態度，崇越科技執行長陳德懿透露，雖有消息指日本試產成功，但距離穩定量產仍有一段距離。漢民科技副董事長許金榮則認為，Rapidus對日本而言更像研發中心，其目的在於確保技術主權與產業話語權，而非短期產能擴張。
台積電創辦人張忠謀在2024年公司運動會上強調，台灣已成全球地緣政治「兵家必爭之地」，並重申「全球化已死、自由貿易已死」，未來挑戰將更嚴峻。
台積電董事長魏哲家多次指出，海外設廠是為分散風險與服務客戶，但研發與核心技術「仍牢牢根植台灣」。他強調，台積電技術是上萬名工程師長期積累的成果，非單一機密可被竊取，「現在的技術精進到一個地步，不是一個人、十個人、甚至一百個人可以偷的。」
台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清表示，海外投資面臨法規與勞動制度差異，TSIA正協助會員整合資訊、提供政策建議，並推動「設備＋材料」雙軸策略強化供應鏈。他也提醒，電力與綠電供應是產業永續的關鍵，「現在擔心的不是綠電數量，而是執行力能否如期到位。」
魏哲家則強調，環保與綠電轉型是台積電核心策略，「能買的綠電我們都會買」，公司承諾2040年全面使用100%再生能源，並協助供應鏈夥伴一同轉型。他指出，綠電不只是環保目標，更是台積電在全球布局下的競爭力。
隨著AI浪潮與地緣政治推動全球半導體產業重組，美、日、韓、台四大科技民主陣營在合作與角力間尋求平衡。當2奈米時代序幕揭開，這場技術與地緣政治交織的競局，正重新定義全球科技秩序。
更多壹蘋新聞網報導
農16雙指標案持續觀風向不開盤 「國揚鉑御」本周低調動土
立冬來了 5星座財庫進補
MG 11月購車優惠開跑 HS最低79.9萬、ZS最低59.9萬再送按摩好禮
其他人也在看
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 14 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 23 小時前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 1 天前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 9 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
國巨再吞半根跌停...跌破230元大關 分析師揭反彈關鍵：守住這價位
被動元件龍頭大廠國巨（2327）今（5）日在台股一片綠光罩頂下，也成苦主之一，股價一度重挫5.88%，回測至244元。啟發投顧分析師郭憲政受訪表示，國巨本身應守穩上月底228.5元的跳空缺口，若能在此處顯現支撐力，後續有望再反彈走揚，重新走多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 21 小時前