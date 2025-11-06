2奈米大戰04｜地緣政治重塑晶片版圖 美日韓台既是同盟也是對手
【記者呂承哲／台北報導】半導體產業歷經六十年發展，已成為全球最關鍵且分工高度細緻的產業鏈。然而，疫情造成斷鏈、美中科技戰升溫，以及美國總統川普再度上台後強調「美國晶片本土製造」，全球供應版圖正劇烈重組。川普多次指控台灣搶走美國晶片生意，並以關稅施壓企業赴美設廠。台積電今年3月再加碼千億美元投資美國，三星數年前已響應政策前往設廠，英特爾則力圖重返代工戰場；日本Rapidus更異軍突起、加入2奈米戰局。這不僅是企業間的競爭，更是地緣政治的延伸，象徵半導體產業從技術競賽走向國家戰略的新階段。
拜登政府時期以《晶片與科學法案》（CHIPS Act）為核心推動半導體本土化，結合台積電、三星與英特爾三大先進製程企業，構築美國半導體復興的三大支柱。
目前具備2奈米開發與量產能力的企業僅有少數幾家。台積電在新竹、高雄與亞利桑那同步布局；三星則持續於南韓華城、平澤推進2奈米產線，並在美國德州泰勒（Taylor）設廠。韓媒報導指出，三星原計畫投資440億美元，但因業績低迷與客戶拓展不順，一度下修資本支出。不過，隨著特斯拉AI晶片訂單上門，以及自研Exynos 2600處理器重啟開發，三星資本支出有望回升。
英特爾則專注於亞利桑那Fab 52廠，背後有美國政府全力支持，持續強化晶片製造與代工能力，成為推動晶片自主化的核心力量。
不過，隨著川普重返白宮，美國對盟友態度急轉直下。拜登時期曾由美、日、韓、台組成的非正式合作機制「晶片四方聯盟」（Chip 4），用以協調供應鏈安全與技術政策，但川普上任後政策重心轉向「美國製造」，多次指責台灣「搶走美國晶片生意」。他除啟動「232半導體調查」外，更以關稅豁免吸引廠商赴美設廠，藉貿易槓桿強化本土產能。
美國商務部長盧特尼克進一步提出，希望「未來美國所需晶片能一半在美國生產、一半在台灣生產」，並設定中長期目標，將美國晶片自製率提升至40%以上。
天風國際分析師郭明錤指出，「五五分」說法尚未明確定義，是否涵蓋成熟製程與封裝仍有疑義。他認為，美國最大挑戰在於上游特用化學材料長期被日本企業壟斷，且多數日商不願赴美設廠；若地緣政治導致亞洲供應鏈受阻，即使台積電在美建廠，也難確保材料穩定供應。
根據TrendForce報告，美系客戶在台積電先進製程採用比重最高，擴大美國布局勢在必行。隨著美國廠區量產，預估2030年台灣先進製程產能比重將由2021年的71%降至58%，但整體台灣產能仍維持八成以上。與此同時，南韓比重將從12%降至7%，美國則從11%翻倍至22%，日本可望提升至4%，顯示美國主導下的晶片製造重組已逐步成形。
曾在1980年代主導全球半導體市場的日本，因1990年代泡沫經濟與美日貿易摩擦導致勢力衰退，雖仍掌握材料與設備優勢，但晶片製造早已凋零。近年隨AI浪潮崛起與地緣政治升溫，日本重新啟動「半導體國家戰略」，企圖重返先進製程行列。
日本採取「雙軌策略」推動復興，一方面扶植本土晶圓代工廠Rapidus，一方面與台積電合作，在熊本設立兩座晶圓廠。Rapidus由豐田、索尼、NTT、NEC、軟銀、鎧俠、三菱UFJ銀行與電裝（DENSO）等八大企業共同出資73億日圓，政府再挹注700億日圓，於2022年以官民合資形式成立。
Rapidus鎖定自駕與AI應用晶片，由東京威力科創（TEL）前會長東哲郎出任會長，前日立製作所高層小池淳義擔任社長。今年7月，公司首次公開2奈米試製成果，確認能正常運作，並預計明年第一季提供製程設計套件（PDK）給潛在客戶。
小池淳義指出，Rapidus能成功試產2奈米，關鍵在於迅速導入極紫外光（EUV）微影設備，僅用3個月完成EUV驗證並試產GAA電晶體，象徵日本重返先進製程的重要里程碑。Rapidus以2027年量產為目標，估計需約5兆日圓資金，政府已承諾補助1.7兆日圓並計畫再增資1000億日圓，但龐大缺口仍突顯建構晶圓代工產業的艱鉅性。
儘管業界對Rapidus進度仍持保留態度，崇越科技執行長陳德懿透露，雖有消息指日本試產成功，但距離穩定量產仍有一段距離。漢民科技副董事長許金榮則認為，Rapidus對日本而言更像研發中心，其目的在於確保技術主權與產業話語權，而非短期產能擴張。
台積電創辦人張忠謀在2024年公司運動會上強調，台灣已成全球地緣政治「兵家必爭之地」，並重申「全球化已死、自由貿易已死」，未來挑戰將更嚴峻。
台積電董事長魏哲家多次指出，海外設廠是為分散風險與服務客戶，但研發與核心技術「仍牢牢根植台灣」。他強調，台積電技術是上萬名工程師長期積累的成果，非單一機密可被竊取，「現在的技術精進到一個地步，不是一個人、十個人、甚至一百個人可以偷的。」
台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清表示，海外投資面臨法規與勞動制度差異，TSIA正協助會員整合資訊、提供政策建議，並推動「設備＋材料」雙軸策略強化供應鏈。他也提醒，電力與綠電供應是產業永續的關鍵，「現在擔心的不是綠電數量，而是執行力能否如期到位。」
魏哲家則強調，環保與綠電轉型是台積電核心策略，「能買的綠電我們都會買」，公司承諾2040年全面使用100%再生能源，並協助供應鏈夥伴一同轉型。他指出，綠電不只是環保目標，更是台積電在全球布局下的競爭力。
隨著AI浪潮與地緣政治推動全球半導體產業重組，美、日、韓、台四大科技民主陣營在合作與角力間尋求平衡。當2奈米時代序幕揭開，這場技術與地緣政治交織的競局，正重新定義全球科技秩序。
