2奈米手機 三星S26首發
台積電（2330）與三星已量產2奈米晶片，智慧手機處理器生產製程也從3奈米跳升至2奈米，三星本季將發表Galaxy S26系列，有望成為全球第一支導入2奈米技術的手機，為非蘋陣營今年首發，揭開2奈米處理器手機世代序幕，帶旺大立光、晶技等供應鏈。
根據目前各大品牌的旗艦機規劃藍圖，三星Galaxy S26系列將成為第一批採用2奈米技術的手機品牌廠，晶片來源是三星自行開發的Exynos 2600，vivo、OPPO與蘋果則預計下半年陸續推出搭載2奈米處理器的旗艦機。
業界人士指出，2奈米製程可提供更高的電晶體密度，能讓手機能在本地運行更複雜的生成式AI模型，例如即時影片生成或更強大的語音助理，不會導致手機過熱，預料將成為2026年旗艦機種處理器主流規格。
此外，隨著各大手機品牌廠不斷提升螢幕亮度，加上5G、6G的無線連網速度，維持智慧手機「一天一充」的需求，成為各大手機品牌廠重視的課題，2奈米處理器因功耗較前代製程降低30%，有助智慧手機延長續航力。
另外，蘋果預計今年下半年推出首款折疊iPhone，非蘋陣營也有新品迎戰。
