2奈米機密疑雲引爆立院！川普要搶晶片？立委憂洩密成半導體國安破口

財經中心／師瑞德報導

在今（19）日立法院財政委員會質詢中，針對美國前總統川普重申「美國應重新主導晶片製造」的言論，以及媒體報導台積電前技術高層疑似將機密資料帶往美國任職的事件，國民黨立委林德福提出質詢。

林德福指出，川普於17日公開表示，美國過去讓台灣「搶走晶片生意」，如今應將晶片生產帶回美國本土，並強調美國若要重新掌控晶片主導權，需加速訓練本地勞工，一年內即可在晶片市場重新佔有主導地位。此外，他也提及，根據媒體報導，台積電前技術研發與企業策略資深副總羅維仁退休前疑似將2奈米先進製程等機密資料影印帶出公司，並傳出已返美任職於英特爾，引發社會高度關注。

林德福質疑，台積電身為國家關鍵戰略企業，其技術與資安若遭滲透、外流，對我國在全球半導體供應鏈中的地位恐產生嚴重衝擊。他要求經濟部針對此案說明並積極介入調查，不能僅由企業內部處理。

對此，經濟部次長賴青松回應表示，針對媒體報導所提及的個案，經濟部尊重台積電的內部管理與說法，但部內亦已派員瞭解情況，會持續追蹤事件發展，必要時將採取相關因應措施。

