2奈米洩密案，台積電拿羅唯仁沒轍？前工程師曝3棘手問題：小心川普不開心

​​晶圓代工龍頭台積電日前傳出機密外洩疑雲，根據媒體報導指出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，疑似在退休前利用職權帶走2奈米、A14、A16等先進製程影印資料，並傳「帶槍投靠」老東家英特爾，目前傳出台積電已積極蒐證中。不過，前台積電工程師、台北市議員曾獻瑩表示，此次洩密事件涉及層面廣泛，牽動產業競爭格局，台積電在處理上將面臨3大棘手之處，且要讓英特爾重返榮耀是美國總統川普的巨大擘劃，台積電恐背負巨大壓力。



根據媒體報導提到，75歲的羅唯仁於今年7月底自台積電退休，但在退休前傳出以資深副總身分，要求下屬幫他影印大批的2奈米、A14、A16等先進製程資料，並要求下屬對他做簡報，10月底回鍋老東家，同時也是台積電競爭對手英特爾擔任研發副總，是否有違反競業條款以及洩密情事，引發外界高度議論。

對此，曾任職台積電工程師的曾獻瑩受訪表示，台積電在處理這件是有3大難處，第一，羅唯仁的職位屬於副總級，能掌握大量先進製程的技術細節，一旦相關資料流出，不僅是公司內控問題，還可能造成台積電先進製程競爭優勢受到衝擊，更牽扯到國家競爭力，屬於國安層級問題。

台積電與英特爾奇妙的競合關係 啟動法律戰恐牽動台美產業戰略布局



曾獻瑩說，第二，此次洩密事件牽涉的對象為英特爾，雖然英特爾和台積電有部份合作，但英特爾在晶圓代工業務上與台積電是競爭關係，再加上輝達近期宣布大舉投資英特爾50億美元成為大股東，輝達與台積電的客戶關係也是台積電處理洩密案不得不考慮的因素

曾獻瑩指出，第三，川普對英特爾的高度支持，將其視為美國半導體重返榮耀的關鍵角色，不僅口頭宣傳，美國政府也注資了20億美元，且尷尬的是台積電的營收多來自美國IC設計公司，產業利益密切綁定，使得本次洩密案所牽動的，不僅是公司治理問題，更涉及台美關係、產業戰略布局與國際政治的可能風險。

曾獻瑩認為，台積電若要採取法律行動，勢必面臨是否會得罪美國、得罪川普的多重壓力，川普日前才又再度提及「台灣偷了美國的晶片產業」，台積電若採大動作會不會惹得川普不開心，種種因素都得考慮進去。

