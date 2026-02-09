2奈米、CoWoS鎖死全球算力需求！台積電進場買點曝光

台積電資料照。 圖：孫家銘／攝（台積電公司照）

[Newtalk新聞] AI浪潮持續擴散、資金聚焦具備長線成長能見度的背景下，市場熱搜標的已明顯從短線題材轉向「能真正交出獲利成績單」的核心供應鏈。以下是國泰證期整理解析本周聚焦的個股，涵蓋 AI 先進封裝、液冷散熱、高速傳輸、低軌衛星、先進製程與傳統產業落底反轉等關鍵趨勢。

台積電

2026年營收年增率上調至30%與資本支出擴張，反映出先進製程需求已進入爆發期，而非短暫過熱。其在2奈米領先地位與CoWoS封裝的寡占優勢，使其成為高護城河的企業，建議回檔至1730時分批佈局進場。

聯發科

聯發科正成功擺脫單一手機市場的景氣循環，轉型為全球AI ASIC的核心供應商。執行長蔡力行將資料中心ASIC視為「十年最重要戰場」，並預期2026年營收突破10億美元。但短線手機市況逆風，短線上建議保守操作。

鴻海

鴻海2026年1月營收繳出年增35.5%的歷史最強元月表現，證明其已轉型為AI基礎設施的全球領導者。AI伺服器與雲端產品的拉貨動能完全抵銷了智慧型手機的淡季效應。鴻海股價近期表現疲軟，建議待拉回至206.5時，分批偏多操作。

欣興

將2026年資本支出大幅調升至254億元，展現對AI高階載板市場的絕對信心。雖然短期受限於關鍵原料「T-glass」缺貨至第二季，導致部分出貨受阻，但其承接台積電先進封裝產能外溢訂單的地位穩固，建議沿月線偏多操作。

奇鋐

憑藉著液冷技術的領先地位，正全面收割AI伺服器與ASIC自主研發晶片的散熱紅利。在GB300與Rubin新架構推升單位價值的背景下，液冷產品已由題材轉為實質獲利引擎。建議投資人拉回沿著十日線酌量佈局。

華通

1月營收年增達40.2%，顯示其在低軌衛星與高階消費電子的領先地位。作為全球衛星HDI板霸主，SpaceX V3技術升級與亞馬遜新計畫的啟動，為華通提供了極高的獲利能見度。短期受消息面衝擊股價回檔，建議拉回160附近佈局。

中鋼

中鋼2月盤價全面調漲300元，意味鋼鐵業最壞的時期已經過去。在歷經2025年營收年減12%的景氣低谷後，中鋼受惠於國際鋼價回升與補庫存需求動能。雖營運出現轉折，但後續仍要觀察鐵礦砂報價是否維持上漲，建議保守觀望。

群創

關鍵的轉型動能在於非顯示業務與CarUX車用佈局的綜效發酵，這使公司能有效降低面板景氣循環的衝擊。FOPLP傳打入SpaceX低軌衛星的RF晶片供應鏈；群創正處面板跨界半導體的關鍵蛻變期，建議投資人保守操作。

聯亞

聯亞1月營收暴增122%宣告了光通訊產業的復甦，也確立了其在AI高速傳輸領域的戰略位置。在資料中心由800G邁向1.6T的升級過程中，聯亞的雷射磊晶片已成為稀缺資源。聯亞已轉身為AI基礎設施的核心成員，建議沿月線偏多操作。

聯電

聯電1月營收月增8%並寫下同期新高，反映出22奈米平台需求強勁及成熟製程庫存去化進入尾聲。在特殊製程占比提升與生產效率優化的推動下，聯電正轉向高價值成熟市場。但短線漲多估值過高導致修正，建議保守操作。

