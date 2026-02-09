2女力桃園地方創生基地圓夢 緒咖啡開幕融入食農體驗療癒親子身心

從事食農教育老師鍾雪珍（左）、園藝治療師何瑀萱（右）投入創生基地成立緒咖啡圓夢。(圖/曾增勳攝)

記者曾增勳

桃園市府青年事務局協助活化社宅空間，今(9)日在中壢一號社宅舉辦ONE HOW SPACE 一號社宅地方創生基地的「緒咖啡」進駐開幕茶會，青年局長侯佳齡特別稱許從事食農教育及園藝治療師的鍾雪珍、何瑀萱2位女力勇敢進駐地方創生基地，經營咖啡店及開發食農教育場域活動，踏出年輕人圓夢第一步。

中壢一號社會住宅位於中壢區中山東路四段、龍文街口，該社宅提供957戶社宅，2022年11月起租入住，為桃園規模最大社宅，並配有店鋪、親子館、公立托嬰中心、日間照顧中心、社區照顧關懷據點、青創中心、幼兒園及市民活動中心，青年局為協助活化該一號社宅地方創生基地，以優惠租金提供地方創生團聚進駐發展。

食農教育老師鍾雪珍、園藝治療師何瑀萱從之前從事農事體驗工作，如今轉型直接經營咖啡店，兩人懷著忐忑不安心情，決心將農事及園藝活動理想融入實體餐飲經營，緒咖啡店試營運期間辦過小小咖啡師體驗活動受親子好評。

桃園市青年局長侯佳齡（右三）及市議員梁為超（右二）為2女力地方創成立緒咖啡開幕加持。(圖/曾增勳攝)

鍾雪珍表示，從農事活動體驗轉到餐飲商業經營，兩人感謝青年局和青農協助一路前進，加入地方創生團隊營運餐飲商業初心，是為因應極端季節，氣候的變化，希望邀約喜歡食農教育和園藝療癒活動的朋友，從戶外場域走到室內更多生活體驗；何瑀萱說，兩人希望經由以往經驗，帶動給更多民眾來認識咖啡，藉由農事體驗和園藝治療活動，讓更多的社宅和附近乃及全市居民來這裡品嘗咖啡、做體驗，讓工作忙碌之餘身心更多療癒，找回工作場域的動能。

侯佳齡表示，「緒咖啡」2位女生從食農教育和園藝治療的地方創生的夥伴，走出來闖，進駐地方創生基地做自己的品牌，為自己圓夢，該基地進駐咖啡吧之外，還有地方創生團隊的策展空間，在培育食農教育地方創生概念，兩位從事青農活動「女力」將咖啡和食農教育活動驗證結合，產品非常新鮮，都是自己種植或採購在地農產品，由在地農改場合作協助做茶、做咖啡及青年局一起輔導，希望讓地方創生團隊和場域驗證被看見，吸引更多年輕人加入文創或地方創生領域。