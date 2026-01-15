2女子穿著隨興逛超商買糖果 一看竟是「超大咖貴婦」！

關穎和林牧潔在超商門口合照，自嘲「裝年輕」。（翻攝關穎IG）

名媛關穎經常在社群網站分享生活動態。她近日分享與貴婦好友林牧潔逛超商的照片，兩人穿著隨興，自嘲「裝年輕」。

關穎、林牧潔為何去逛超商？ 自嘲「裝年輕」

「日盛千金」關穎15日在IG限動貼出與「紅豆食府媳婦」林牧潔站在超商門口的照片，可見關穎戴毛帽、穿卡其色吊帶褲，一隻手搭在林牧潔肩上，看上去很率性。林牧潔則穿深色格紋外套，搭配寬版褲子，成熟中帶點隨性。

關穎和林牧潔逛超商買糖果，自嘲裝年輕。（翻攝林牧潔IG）

關穎發文，透露好姐妹聚會日常，寫下：「我不敢相信跟你們續了三攤！還去便利商店買糖果，順便裝年輕人在門口拍照，還好我先落跑，你們體力太驚人。」

林牧潔隨後轉發關穎限動，笑說：「硬是要在便利商店前面拍照裝年輕。」讓人看到貴婦們私下輕鬆、貼近日常的一面。

