2女神被爆追星闖SJ貴賓室遭富邦解約 Kapo經紀公司怒發聲

Popu Lady成員寶兒。（圖／翻攝自sdd776941 IG）

日前傳出，富邦悍將啦啦隊有兩名成員，於韓團 SUPER JUNIOR 來台開球期間，疑似闖入貴賓室追星，引發韓方不滿，並被指成為下季未獲球團續約的原因之一，消息曝光後引發外界熱議。

針對相關傳聞，被點名的啦啦隊成員之一寶兒，第一時間便在撰文記者的社群平台留言澄清，強調自己並未進入貴賓室，也沒有追星行為，直指相關說法並不屬實，「消息不正確啊！我也沒有去貴賓室，也沒有追星！」

寶兒被富邦解約，難過落淚。（翻攝寶兒臉書、謝采恩攝）

至於另一名同樣遭點名的港籍啦啦隊女孩唐嘉寶（Kapo），其所屬經紀公司首湛創意隨後也發出正式聲明回應，指出報導內容與事實不符，否認藝人曾為追星進入貴賓室。

經紀公司進一步說明，Kapo 雖為 SUPER JUNIOR 的粉絲，但當天並未前往貴賓室與藝人接觸，相關指控並非事實，同時也表示新賽季合約仍在與球團討論中，感謝外界關心。

寶兒經紀公司回應。（圖／首湛創意提供）

首湛創意聲明全文：

針對（29）日稍早《三立新聞網》獨家報導，「Kapo 傳『這原因』未獲球團續約」一文，指稱首湛創意旗下藝人Kapo 唐嘉寶，去年9月21日，因去貴賓室追星SUPER JUNIOR而未獲續約。

首湛創意在此發表聲明，Kapo 雖為 SUPER JUNIOR 粉絲，不過當天未到貴賓室追星，報導內容並不屬實。而 Kapo 新賽季合約仍在與球隊討論中，感謝各位媒體與粉絲的關心。

