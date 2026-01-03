2女童淪後宮！單親媽男友「猜拳決定誰陪睡」又猥褻188次 超噁犯行曝光

記者林意筑／台中報導

男子長期對女友的2名未成年女兒「伸狼爪」。（示意圖／PIXABAY）

台中有名單親媽媽與男友同居多年，沒想到男子竟長期對女友的2名未成年女兒「伸狼爪」，還強逼小姊妹以「猜拳輸贏」來來決定由誰陪睡，多年來共累積犯行達188次。經法官審理，認為男子利用照顧者身分反覆加害，嚴重戕害兒童身心發展，依多項對兒童、少年乘機猥褻等罪，合併判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

自2018年起，該名單親媽媽帶著2名未成年女兒一同與男友同居生活，沒想到直到2021年間，男子多次趁機接近小姊妹倆，不僅摸胸猥褻，還以「猜拳輸贏」來決定由誰陪睡，讓小姊妹倆長期承受心理壓迫與恐懼，也讓小姊妹逐步喪失拒絕與求助能力。

廣告 廣告

據了解，男子也曾在外出返鄉期間再度對小姊妹伸狼爪，害得其中一名女童長期處受控與恐懼狀態，逐漸產生「反抗也無法改變結果」無助感，直到上學期間向學校師長吐露實情才使得全案曝光，老師聽聞後立即通報相關單位介入處理。

台中地院審理期間，男子一度否認部分犯行，對此法官認為，被告明知被害人均為未成年人、身心尚未成熟，卻長期反覆利用信任與權力關係實施不法行為，犯罪次數、期間綿長，已嚴重背離倫理。依104個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、81個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、2個對於未滿14歲之女子為強制猥褻罪，及1個對於未滿14歲之女子為猥褻之行為罪，一共188罪判處合併執行5年6月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

為了救他命都沒了！賓士哥「急停路肩救人」反遭撞慘死 傷者一驗竟毒駕

新北鶯歌某社區傳巨響！女子高樓墜落人行道上 四肢骨折倒血泊中

彰化埤頭傳槍聲！89猴相約談判爆口角 27歲男酒後怒開槍：想嚇對方

國道一號4車連環撞！轎車打橫停中線道又被猛撞 2歲女童口鼻流血送醫

