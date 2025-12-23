2女誘惑陌生男開房 竟玩「變態遊戲」還劫財！下場慘了

國際中心／李紹宏報導

交友軟體竟藏可怕陷阱！英國兩名年輕女子涉嫌利用 Tinder 與 Badoo等軟體誘騙男子開房，隨後與同夥對受害者進行非法拘禁、毆打甚至以「熨斗燙身」殘酷施暴。伯明罕刑事法庭近日針對此案做出判決，主嫌遭判處9年有期徒刑，為其冷血罪行付出代價。

英國兩名女子涉嫌用Tinder等交友軟體，誘騙無辜男子上當，並暴力對待、劫財逃逸。（示意圖／翻攝自unsplash）

根據外媒《GBN》報導，現年 24 歲的卡普里斯·布朗（Caprice Brown）曾是一名居無定所的性工作者。2020年7月，她先在交友軟體「Badoo」上冒充成一名叫Zara的女子，將無辜男子約到伯明罕某間酒店，夥同一名未知女子，對男生施暴、劫財。

廣告 廣告

誇張的是，女子還以膠帶將男子綁縛，強迫其交出銀行帳戶資訊；當受害者拒絕配合時，甚至以燒熱的熨斗燙傷其手臂進行逼迫。隨後，布朗便將劫得的錢財，拿去購買價值1000英鎊的手機（約台幣42480元）。

兩個月後，布朗夥同女子阿弗瑞薩（Karissa Alfrez），這次使用另一個交友軟體Tinder，化名為「Maia」，將第二位無辜男子約到考文垂的一間酒店，一起用膠帶和手銬將男子制服，並威脅男子要提供手機資訊，最後劫財逃逸。

事後，布朗遭逮捕，並在法庭上承認搶劫、詐欺以及襲擊急救人員等多項罪名，最終被法官判處9年監禁。至於同夥阿弗瑞薩在審判中也被判定搶劫罪名成立，判處6年徒刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

就職7年「跑台灣543圈」！台南市長黃偉哲交漂亮成績單：減債205億

拍臀襲胸是「測試聽話」？台中惡老闆冷嗆女員工：誰叫妳太誘惑我

記錄成長？父母喜替小孩錄「裸身洗澡片」 醫師警：反成一輩子惡夢

他回網紅古娃娃「這段留言」竟被封鎖？網友兩派吵翻：太妙了

