2女誘男網友飯店「上銬玩遊戲」超慘下場曝

英國兩名女子透過交友軟體誘騙男子到飯店，假稱要玩「遊戲」，隨後以暴力與威脅手段逼迫交出帳戶資訊並搶走財物。（示意圖／Pixabay）





英國發生「交友軟體設局」搶劫案，兩名女子鎖定男性網友相約到飯店，先以「玩遊戲」為由將對方上銬、封口，再以暴力逼問金融資訊並搜刮財物。法院審理後認定行為惡劣，24歲布朗（Caprice Brown）遭判刑9年，25歲阿弗瑞薩（Karissa Alfrez）判刑6年。

根據《太陽報》報導，首起犯案發生在2020年7月，布朗以化名「Zara」在交友軟體上接觸男子後，將對方約到伯明罕一家飯店會面。男子洗澡後返回房內，兩名女子突然表示「要好好玩一下」，隨即以膠帶將他綁住並索取銀行資料。受害者稱記不清密碼後，其中一人竟拿燙熱的熨斗按壓其手臂，並出拳毆打，甚至在肩背處再次施暴。期間隔壁房客聽聞騷動敲門抱怨，受害者趁機呼救要求對方報警，兩女才倉皇逃離，仍帶走被害人的錢包等物品。事後布朗還利用被害人的錢，購買價值約1000英鎊（約新台幣4萬元）的手機。

廣告 廣告

食髓知味的兩人，布朗與阿弗瑞薩在2020年9月，透過Tinder等平台安排受害者到科芬特里的飯店。兩女先將男子用手銬控制，再持剪刀恐嚇，洗劫多樣財物並盜用帳戶，得手約1000英鎊。受害者後來在被綁、被封口狀態下逃出房間求助。

法院量刑時指出，兩案均屬預謀犯行，利用受害者對約會的信任下手，暴力逼供、侵害身心，性質惡劣，因此判處布朗9年徒刑、阿弗瑞薩6年徒刑。

更多東森新聞報導

印度一家五口半夜開車遇搶劫！妻女被拖到路邊性侵

情侶吵翻！女友要上別人的車 男持鐵棍砸車險遭撞

女護專生見男網友「黑胖短」反悔交易慘遭性侵

