2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」
〔記者李容萍／桃園報導〕火鍋業者最怕鍋子因乾燒焦黑，後續清潔費時又費工。桃園市龍潭區有2名高中女學生到火鍋店吃火鍋，吃完後鍋子開始乾燒、冒煙，店家接到鄰桌客人反映前往制止，後續女高中生被請到廚房刷鍋，事後抱怨洗了20分鐘、「手洗到破皮」。此事件曝光後引起網友熱議，多數網友力挺店家做法，不過律師提醒業者，如果未事先公告相關內容，此作法恐有觸法疑慮。
這件吃鍋變刷鍋事件發生在桃園市龍潭區的一家火鍋店，21日下午1點，這有2名女高中生到店內用餐，但是她們吃飽後鍋子開始乾燒鍋子，店家前往處理時覺得這個行為非常不好，甚至可能引起火災，於是請女高中生到廚房去刷鍋子，為自己的行為負責，事後女高中生抱怨，她們的手都快洗到破皮才把鍋底洗乾淨。
面對女學生的抱怨，店家表示已貼出「請勿不當使用鍋子」的公告，且附註如燒焦要清洗乾淨或照價賠償，因為之前也發生過國、高中生來店裡吃火鍋卻把鍋子煮到乾燒焦黑，因此，店家才加註此公告內容。
店家也澄清，平時並不會要求客人做這種事，而21日當天女學生的行為明顯就是故意的，鍋子在瓦斯爐上已經完全焦黑，還有食物乾掉痕跡，店家提議「麻煩洗乾淨」，2人說「好」、「馬上去」，當時還教她們要先泡熱水再刷，2人刷完後就自行離開，並不清楚後來她們會找媒體爆料。
對此，律師陳志峰提醒，依消費糾紛層面討論，餐廳、電影院把消費規定寫在菜單、店招公告上，像是禁帶外食等規定，而消費者也同意進而消費，雙方形成契約，反之，若沒有相關公告，像是突然鍋子乾燒焦黑，卻要求賠錢或是刷鍋等「使他人行無義務之事」，這就恐犯刑法強制罪。
