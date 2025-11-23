2女高中生吃鍋「鍋底全焦黑」被留洗淨投訴…網一面倒批2生：活該
社會中心／桃園報導
桃園有2名女高中生日前到某知名連鎖火鍋店吃飯，但用餐結束後被發現鍋底被燒得焦黑，因此被店員要求留下刷洗那個鍋子；女學生事後非常不滿，故投訴店家不合理行為，害她們刷到手都破皮。對此，網友反而一面倒力挺店家，甚至直接痛批女高中生「活該」。
整起事件發生於桃園龍潭某連鎖火鍋店吃飯，該店特色是一鍋兩吃，邊煮火鍋、邊燒烤。有2名女高中生21日下午13時許用餐後，被店員發現鍋底有焦痕，雖並沒有要求賠償，但請她們刷乾淨才能離開，女學生們也沒說什麼，乖乖刷鍋20分鐘，手指也因此破皮。
之後，2名女高中生疑似愈想愈不滿，認為自己明明是去消費的，結果卻淪為打工、清潔員，認為店家是看她們身邊沒大人、好欺負，進而被針對，而她們也因怕惹怒店家，才聽命刷鍋，也因此造成手指破皮，至今仍非常疼痛，同時認為清潔是店員的工作，表示「吃火鍋哪有不燒焦的，其他桌的燒焦也沒被懲罰」。
當事店家則回應，「應該說她們就是在玩，所以我們才會這樣，不然正常的事情當然是不會跟客人計較。」且店內也有標示，鍋具不當使用造成毀損要照價賠償或自行清理，當下，學生也並沒有拒絕，強調「我們就是把事情解決完，就當作沒這件事這樣，因為我們不希望客人賠錢。」並PO出當時的照片。
對此，不少網友力挺店家，「沒水準的學生，家長教不會，就讓社會教」、「還好意思投訴媒體啊」、「只有燒烤那邊燒焦就算了，連湯底都能燒焦還說不是故意的」、「愛玩玩出事了吧」、「讓你體會出社會工作有多辛苦」、「不跟你要賠償只要清潔，店家已經很佛了」。
不過，桃園市主任消保官彭新澍：「要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，這個部分是對於消費者顯然不公平的約款，應該是屬於無效的約款，消費者不必受到拘束。」
