2女1男跨境人體運毒桃機落網 肛門、私密處排出588公克海洛因

蘇女、羅女與葉男以人體運毒，檢警從其肛門、下體內起出市價約200萬元的海洛因。（翻攝畫面）

苗栗縣蘇姓、羅姓女子及葉姓男子去年以人體方式運毒，自柬埔寨返台時在桃園機場被檢警當場逮獲，警方從3人體內查扣26顆、總重588.54公克、市價約200萬元的第一級毒品海洛因，苗栗地檢署近日偵結，依《毒品危害防制條例》將3人提起公訴。

苗栗警方於2025年9月接獲跨境運毒情資，蘇女、羅女與葉男疑多次受販毒集團委託往返柬埔寨運毒，經報請苗栗地檢署後，檢方成立專案小組，並於同年10月於桃園國際機場逮捕3人。

廣告 廣告

經送醫檢查確認，3人將毒品藏於體內，最終從肛門、私密處內起出共26顆、總重588.54公克，市價約200萬元的海洛因，3嫌供稱每人獲得約10至15萬元報酬，先在當地接受短期招待，再將毒品球吞入體內運回台灣、排出交貨。

檢方依《毒品危害防制條例》第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌提起公訴，同時持續追查幕後販毒集團。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





更多《鏡新聞》報導

中國女網紅斷腿流落柬國街頭 薔薔遭誤認：那才不是我

詐騙首腦陳志引渡中國掀疑雲 被酸「人回錢沒回」5千億被美國扣押

傳晚安小雞刑滿直送中國 外交部：促請柬埔寨依國籍管轄原則遣台