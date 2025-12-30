2好友約開直升機！竟「相撞墜毀慘死」 起飛前才一起吃過早餐

兩名好友駕駛直升機相撞身亡。圖／翻攝自《衛報》

驚悚！美國紐澤西州近日發生一起恐怖事件，兩名好友相約一起駕駛直升機，結果發生碰撞事故雙雙墜機，兩人都因此喪生。一名咖啡廳老闆指出，事發前兩人還到店裡吃過早餐。

據《衛報（The Guardian）》報導，上週紐澤西州發生一起直升機相撞事故，兩名身亡的駕駛分別是65歲的基爾什（Kenneth Kirsch）以及71歲的格林伯格（Michael Greenberg）。他們駕駛的直升機墜毀在哈蒙頓機場（Hammonton Municipal Airport）附近的一片農田處，殘骸的距離相當近。

哈蒙頓警察局長弗里爾（Kevin Friel）表示，基爾什在空運到當地醫院後死亡、格林伯格則是當場死亡，「他們當時可能是並排飛行，而且飛行距離很近，這很可能是導致碰撞發生的原因」。國家委員會運輸安全委員會表示，初步報告將在1個月後左右的時間發布。

弗里爾指出，救援人員在29日上午接獲一起直升機墜毀的報案後，趕往現場，警消迅速撲滅直升機的火勢，但駕駛員仍然死亡。根據美國聯邦航空管理局（FAA）的記錄顯示，基爾什跟格林伯格在2014年都獲得私人飛行員的執照，機場旁Apron Cafe的老闆西利皮諾（Sal Silipino）指出，他們倆人經常在飛行前，到店裡吃早餐。

西利皮諾直言，這兩名飛行員是「非常和藹可親」的常客，28日在起飛前也到他的店裡用過早餐，「他們總是形影不離…如果我們看到一架直升機在飛，另一架肯定就跟在後面」。西利皮諾透露，餐廳有顧客目擊這起墜毀事故，「太令人震驚了，我到現在都還心有餘悸」，他表示，先看到一架直升機墜毀，另一架也緊跟著墜毀。

對此，美國聯邦航空調查管理局、國家運輸安全委員會的調查人員迪爾（Alan Diehl）表示，會先查看兩名飛行員的通訊紀錄，確認當下他們是否能看到對方。迪爾直言，所有空中相撞事故，都是由於未能「觀察、規避」所致。



