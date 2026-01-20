2姊妹暖贈桃園復康巴士 落實社會關懷精神

今(27)日劉衍葶、劉曦文兩姊妹落實對社會關懷的精神，捐贈桃園1輛復康巴士價值逾220萬元，落實對社會關懷的精神，感念父母親的辛勞，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，造福行動不便之身心障礙朋友。

劉家姊妹感念父母親的辛勞，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，造福行動不便之身心障礙朋友。圖：社會局提供

桃園市社會局長陳寶民表示，深深感受到劉家姊妹的愛心與社會的溫暖，這份捐贈不僅能夠帶給需要的人即時幫助，更延續了她們父母的仁愛精神。

社會局表示，近年來桃園身心障礙者已逾9萬5千餘人，中重度以上身障者約5萬餘人，隨著復康巴士搭乘需求逐年提高，114年度服務成長率為4.36%，感謝民間團體及市民個人的愛心與付出，提供身障者舒適的搭乘環境，成為一個最宜居友善的城市。相信此次受贈的復康巴士定能妥善利用，也希望透過此次的捐贈，能拋磚引玉，結合民間力量將資源創造出最大效益。

廣告 廣告

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

吃素誤踩地雷反變胖？加工素肉、勾芡淋醬熱量驚人

別撲空！受鄰近小吃街大火影響 桃園站前NOVA即起暫停營業