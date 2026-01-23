2嫌騎贓車連續搶奪2人被逮 嘉檢起訴

（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）李男、陳男被控去年3月27日凌晨騎乘贓車，先搶奪1名落單女子皮包，因無現金，又持小刀搶奪準備晨運老翁背包，得手1000元，嘉檢偵結，依攜帶凶器加重搶奪等罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，46歲李男為了犯案並製造警方查緝斷點，於3月27日凌晨近3時許，分別在嘉義市大雅路、小雅路附近連續竊取2部機車作為犯罪代步工具，隨即騎乘贓車，與30歲的陳男會合。

嘉檢表示，李男、陳男騎乘贓車尋找犯案目標，於同日凌晨4時22分，在文化路發現1名落單女子，且坐在巷口休息，由李男動手強行奪取女子的皮包後，與陳男一起逃逸，不過，皮包內僅有證件及身心障礙手冊，並無現金。

嘉檢說，李男、陳男2人心有不甘，繼續騎乘贓車尋找目標，於凌晨4時40分在啟明路與公園街口，發現1名準備晨運的老翁騎機車，則尾隨後方，待老翁欲停等紅燈時，李男以腳踹逼停其機車，陳男則持小刀迅速割斷老翁背包的背帶，2人得手後，逃離現場，背包內有手機、毛巾、保溫瓶及現金新台幣1000元等。

警方據報，根據路口監視器畫面，逮捕李男及陳男到案；李男否認犯行，辯稱同年同月26日深夜就喝醉了，睡到隔天中午才起床，經監視器清楚錄下犯罪過程，加上被害人指證歷歷；嘉檢偵結，依攜帶凶器加重搶奪、竊盜罪嫌起訴。（編輯：林恕暉）1150123