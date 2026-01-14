2孩子面前殺害爸媽！高雄惡男「拒不認罪」二審仍判死刑

社會中心／張予柔報導



高雄市苓雅區某大樓兩年前（2023）發生一起震驚社會的鄰居凶殺案，63歲男子吳龍滿因不滿樓上鄰居發出噪音，竟持刀闖入對方住處，當著2名年幼孩子面前持刀殺害鄰居夫妻，一審遭法官判處死刑。檢察官依職權上訴，高雄高等法院今（14）日進行二審宣判，最終駁回檢方上訴，維持原判，仍判處吳龍滿死刑、褫奪公權終身。





2幼童面前13刀殺死其爸媽！冷血吳龍滿「拒不認罪」二審仍判處死刑

家屬提起目睹雙親被殺的孩子，忍不住哽咽，但凶嫌犯案後的冷血態度，更讓他們無法接受。（圖／民視新聞）

這起引起社會憤怒的凶殺案，於今（14）日在高雄高分院視訊宣判，由於涉嫌重大且犯後態度惡劣，至今也未認罪，因此駁回檢察官上訴，維持一審判決，仍依殺人罪判處吳龍滿死刑。在案件上訴至二審期間，吳龍滿引發家屬強烈不滿，因去（2025）年12月15日開庭時，吳男竟質疑兩名幼童的證詞，要求法院傳喚孩子到庭作證，消息一出，引發被害家屬與委任律師痛批「殺兩人不夠，還想從心理上殺害兩名孩子」。不過，由於兩名男童長期接受心理治療，接獲傳票後情緒不穩，醫師評估不宜出庭。男童外公在庭上哽咽表示，孩子目睹雙親慘死後，即使搬離原居地，仍難走出陰影，「別說是小朋友，我們大人都受不了」。





2幼童面前13刀殺死其爸媽！冷血吳龍滿「拒不認罪」二審仍判處死刑

吳龍滿因不滿羅姓夫妻一家長期發出的生活噪音，竟持刀衝上樓殺害羅姓夫妻，導致雙亡。（圖／民視新聞資料照）

回顧整起事件，事情發生在2023年9月15日，吳龍滿居住在高雄市苓雅區一棟大樓13樓，因不滿14樓羅姓夫妻一家長期發出的生活噪音，帶著事先買好的水果刀，從逃生梯上樓，直接闖入羅家。當時夫妻倆正準備帶著兩名就讀國小的兒子出門上學，吳男卻當著孩子的面在客廳朝蔡女猛刺5刀，隨後走進主臥室，朝熟睡的羅姓丈夫殺8刀。孩子目睹父母遭殺害，嚇得衝到管理室求救，哭喊「爸爸媽媽被殺了」，管理員聽了立刻報警。

2幼童面前13刀殺死其爸媽！冷血吳龍滿「拒不認罪」二審仍判處死刑

吳龍滿犯案後南下逃逸丟棄血衣凶刀，仍遭警方循線逮捕，一審認定預謀犯案、毫無悔意，判處死刑。（圖／民視新聞資料照）

吳龍滿犯案後騎車逃離現場，一路南下試圖湮滅證據，沿途丟棄凶刀與血衣，但行蹤早被監視器拍下，警方循線追查，最終於屏東縣枋寮鄉將其逮捕歸案。案件進入司法程序後，高雄地方法院合議庭認定，吳男為預謀犯案，行凶手段殘忍，且犯後態度惡劣，不僅全程否認犯行、行使緘默權，甚至在鑑定及審理期間對鑑定人員及被害家屬嗆聲，毫無悔意，也無再社會化可能，因此一致判處死刑。





