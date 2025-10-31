2孩未來恐差很大 他問遺產「該給賺少的多一點」？ 網揭分配關鍵
遺產分配若不小心，往往引發家庭或手足間的紛爭。有家長苦惱，自己兩個孩子就讀的科系不同，未來收入也可能落差很大，不確定自己是否該因此調整遺產分配。也引發網友熱議。
該名網友是在臉書社團「家有大學生」中發文，表示有兩名子女，但兩人所讀的科系有明顯差異，推測兩個孩子未來的職涯與收入恐怕落差不小。又想到自己年紀大了，開始思考遺產分配的問題，考慮到兩個孩子未來的收入差異，他坦言自己十分掙扎，想問問網友的看法：「父母該如何安排遺產部分？會給比較難賺錢的多一點嗎？」
▼原PO表示自己的兩個孩子念的科系差異很大，推估未來收入落差也不小，讓他猶豫在規劃遺產時，是否該給收入少的孩子多一些。（示意圖／取自Pexels）
此案例吸引許多網友留言討論，不少人認為還是應該公平分配，否則容易反而可能破壞兩個孩子的手足之情：「應該公平，兩個孩子會因為遺產分配不均，少拿的會埋怨對方，導致互不往來」、不會，就是公平，不要未來讓手足反目，孩子最終爭的是父母的愛公不公平」，也有網友以身邊的經驗說明父母分配財產應該公平的原因：「我家族長輩的經驗是，一個覺得反正賺少爸媽會補貼，直接躺平啃老；一個覺得爸媽偏心，能跑多遠跑多遠。後來兩兄弟為了遺產上法院，吵得不死不休。維持公平，真的是家和的關鍵」。
也有網友提醒原PO，若給賺得少的孩子更多，是否能力強的孩子有被變相懲罰的感受？且就讀科系和未來的收入未必如原PO預測，以此做為分配遺產的依據也可能失準：「你在懲罰努力的孩子嗎？而且你怎麼知道那個讀沒用科系的人，將來不會有幸運和機會來臨」、「以後的事很難說，學歷好不代表薪資高，學歷不好也不代表不會賺錢。是我的孩子，我都會公平對待」、「現在如何判斷科系賺錢差異？台大電機的未來也沒有人保證一定比高職生好」、「讀頂大又不見得一定賺很多錢，反之一般科大、普大也不見得賺少錢啊，公平吧」。
▼多數網友認為無論孩子的職業或收入，原PO還是公平分配財產較好，但也有網友認為若事先做好準備工作，父母依孩子不同的情況調整財產分配也無妨。（示意圖／取自Pexels）
不過，也有部分網友持不同看法，認為既然是父母的財產分配，依孩子不同的情況調整也無妨，只是要先做好有效的準備工作：「誰比較孝順，自然給誰多一點！遺產是我賺的，誰對我好，誰多拿一點；都對我不好？一毛都別想分。另外建議一定要提早立好遺囑，壞人自己當，免得死後兄弟姐妹爭家產，老死不相往來」、「你想怎麼分都行，但不要情勒賺多的一方要照顧賺少的，兄弟爬山各自努力，孩子是自己的，不是賺多的那個生的。兄弟願意幫是情義，父母做多了是偏心」、「現在會均分，等孩子以後工作時再看情況」。
（封面示意圖／取自Pexels）
身家破10億！ 486先生自爆安排後事 「1原因」已分好遺產
