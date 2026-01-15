2孩目睹父母被殺！高雄惡鄰二審判死 家屬悲嘆「正義之路好遙遠」

高雄苓雅區前年9月15日震驚全台的惡鄰命案二審結果出爐，兇嫌吳龍滿判死。資料照。民眾提供



高雄苓雅區前年9月15日震驚全台的惡鄰命案二審結果出爐。吳龍滿因不滿樓上鄰居太吵，竟持水果刀闖入其住家，當場殺害羅姓夫妻，兩名幼子目睹父母遇害，一審判決吳龍滿兩個死刑；高雄高分院昨二審維持原審判死，家屬表示總算鬆口氣覺得可對孩子交代，但仍悲嘆「正義之路真的好遙遠」。

羅男妹妹在社群平台《Threads》上發文指出，母親過去幾晚都提心吊膽，擔心二審可能改判，案發已超過兩年，兇手仍無牽無掛，享受自由生活，「用我們的稅金吃好喝好」，甚至曾無恥要求孩子出庭，所幸法院最後同意孩子不必出庭，減少了心理壓力，她感嘆「這條正義之路真的好遙遠」。

羅男妹妹說：「我們所求的不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們兩條命，我兄嫂卻帶著遺憾離世。」；對家屬而言，看到判決維持死刑，至少能為孩子與逝者帶來部分安慰，孩子們由家屬照料，心理創傷需要時間復原。

網友也紛紛留言表達心疼與支持，有人說：「希望三審也維持原判，讓孩子們相信正義，也讓社會相信，為惡要付出代價。」也有人提醒家屬「別太樂觀，法律程序尚未完全結束」。

