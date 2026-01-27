2孩看IMAX電影吵翻、踹椅！美麗華「霸氣1舉」讚爆：活該你賺錢

生活中心／李紹宏報導

近日有家長攜帶孩童共4人到大直美麗華影城，觀看《魔法公主》IMAX特別場時，孩子在播放期間持續哭鬧，引發其他觀影者不滿。對此，官方昨（26）日正式發布聲明，強調會給予受影響觀眾電影兌換券，甚至「特別」點名其中4個座位不予補償，讓網友大讚「了不起，負責」。

日前有家長帶小孩到美麗華影城觀看《魔法公主》，小孩的脫序行徑引發其他觀眾不滿。（示意圖／PIXABAY）

回顧當時脈絡，一名網友在Threads上控訴，1月24日在美麗華《魔法公主》IMAX特別場觀看電影，遇到一對父母帶2個小孩，不料小孩竟又哭又鬧，還發生狂踢前座椅子等脫序行為；父母見狀也沒有好好控制小孩情緒，讓其他觀眾難以接受。

隨著網友不滿情緒在社群媒體發酵，美麗華官方火速發聲，經內部檢討後，為表達負責誠意，決定補償該場次受影響觀眾，符合資格可領每人兩張不限電影之IMAX電影兌換券，符合條件者可於2026年1月29日中午起至3月31日止，前往影城6樓櫃檯辦理領取，使用期限至今年底。

值得注意的是，官方特別點名「I排22至25號座位」不在補償範圍。

聲明一出，一群網友在底下狂讚處理方式相當好，「謝謝你們願意正視這件事情」、「特地排除那一家人真的要大讚！在意大多數正常人權益，活該你賺錢」、「那年紀的幼童看不懂又不聽話，小孩不聽話，家長還管不了，不太懂帶去電影院幹嘛」、「家長當沒自己事情的真的是很糟糕」、「美麗華真是了不起，負責」。

