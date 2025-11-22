2學生吃連鎖火烤兩吃「變刷鍋」 怒控洗到手破皮
怎麼吃鍋變刷鍋？昨（21）日有兩名高中生，下午一點桃園龍潭的一間知名連鎖火鍋店用餐，店家認為兩人放任鍋子乾燒，請高中生到廚房去刷鍋子，為自己的行為負責。但是高中生卻抱怨，他們後來只吃一鍋，並非故意，卻讓他們的手都洗到破皮，非常不合理。
整個鍋子燒到焦黑，除了冒泡泡還冒煙，這下代誌大條！兩位學生被店員請進廚房自己清，拿起鋼刷用盡全身力氣，不斷來回洗刷，直到整個鍋子變回原貌，店員檢查沒問題才離開，學生越想越覺得不合理。
當事刷鍋學生vs.記者：「我是來消費的，那我直接來應徵幫忙刷碗就好了啊，（你們後來刷多久），刷了10、20分鐘。」
桃園兩名高中生到知名的連鎖火鍋店用餐，點了火烤兩吃，他們強調餐點是一半火鍋一半烤盤，火侯只能同時開關，根本無法控制，吃完的另一邊沒想要加熱，無意乾燒鍋底。
當事刷鍋學生vs.記者：「（這是刷鋼絲球刷到破皮了），對，就是會整個指甲很乾，我們原本都很完好，因為我們真的都泡在水裡。」
當事店家：「應該說他們就是在玩，所以我們才會這樣，正常情況下是不會燒焦的，你這邊燒焦我覺得合理，可是這邊不應該燒焦，煮火鍋的部分。」
對此店家也出面回應，當時學生就是在乾燒鍋子，甚至被其他顧客反應，他們才上前阻止，加上結帳櫃檯上都有貼出使用鍋子的規範，用藍筆手寫「如果燒焦，須清洗乾淨或照價賠償」。
桃園市府主任消保官彭新澍：「要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，這個部分對消費者顯然不公平的約款，應該屬於無效約款，消費者不必受到拘束。」
只有小時候會被爸媽嚇嚇，不乖乖吃飯就要留下來洗碗，而兩位學生恐怕真的沒想到這件事會成真。
