2學者推動「境內移轉投票」！若這樣也反對 就是反民主了

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

2名學者包含清華大學兼任助理教授何志勇、東吳政治系教授蘇子喬5日主張台灣應推動「境內移轉投票」，也就是只限在台澎金馬範圍內舉辦的「不在籍投票」，如果連這樣也反對，學者認為就是反民主了。

2學者何志勇（左）、蘇子喬（右）主張「權力分立」。（圖／何志勇臉書）

何志勇表示，民主選舉的本質，就是要讓更多人參與和表達意見，透過多數決來做出集體選擇。在台灣，推動不在籍投票的呼聲已久，但遲遲無法入法，完全落後於世界民主國家趨勢。若討論背後原因，一點也不複雜。

廣告 廣告

何志勇說，民進黨擔心一旦開放不在籍投票，會讓大陸台商與華僑的選票流向國民黨，民進黨甚至扣上「中共介選」的大帽子來反對。國民黨則擔心這會提高在外地工作與讀書的年輕人投票率，而這些票，多半不支持國民黨。結果就是雙方心照不宣、互卡至今。

何志勇指出，民主政治的理想，就是直接民權。換句話說，若有100個選民，就應該讓這100人都有機會表達意見。因此，修法推動中華民國自由地區（台澎金馬）內的「境內移轉投票」，至少該是第一步。讓外地工作和在異鄉求學的遊子，不必再舟車勞頓，也能履行公民權利與義務，「如果連這樣都要反對，那就是反民主了。」

更多FTNN新聞網報導

2026選戰觀察／非洲豬瘟重創盧秀燕！2026台中市長選票版圖重組中

大軍壓境！20萬移工加碼來台 是全民加薪萬靈丹嗎？

批賴清德「魯莽領導人」遭綠營集體痛批亂寫！作者：台灣認清現實 美不會捨己救台灣

