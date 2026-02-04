2家人吃完BELLINI發燒腹瀉 宏匯廣場店急停業1天！業者曝聲明

知名餐廳「BELLINI Pasta Pasta」爆食安疑慮。（翻攝自臉書@Bellini Pasta Pasta）

知名餐廳「BELLINI Pasta Pasta」爆食安疑慮！有網友透露一家三口前往宏匯廣場店用餐，卻出現發燒、腹瀉等症狀，孰料有另名隔日用餐的網友也透露出現類似症狀。對此，業者表示，該分店今日停業一天進行全面清潔消毒。

有網友2月3日於Threads發文，1月29日晚餐前往BELLINI Pasta Pasta宏匯廣場店用餐，孰料一家四口僅3個月大的嬰兒以外，全家都因急性腸胃炎倒下，丈夫自30日起反覆畏寒、發燒、腹痛、水瀉；3歲的大女兒31日上午發燒到熱痙攣，目前還在住院中。一直嘔吐、腹痛、發燒水瀉，「醫師說疑似是沙門氏菌感染」；母親儘管症狀較輕，但仍有發燒與水瀉。

另有網友也留言表示，一家3大2小於1月30日也前往該餐廳用餐，「我和我媽還有我3歲小女兒也是反覆發燒了3天，拉肚子水瀉了3天」，症狀持續至2月3日，「超慘⋯⋯先生有拉肚子但是沒燒，我還一直在想是不是因為吃了那家，還想說下次去要跟店家反應一下，太慘了！」對此，其他人表示「全家中就可以通報了」。

BELLINI Pasta Pasta發布聲明稿。（翻攝自臉書@Bellini Pasta Pasta）

對此，Bellini Pasta Pasta今（2月4日）於社群媒體發布聲明，「很抱歉造成部分顧客身體不適之情況，2月4日『宏匯店停業一天』我們將進行全面清潔消毒。後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準，感謝各界的理解與體諒。」聲明稿直指，對於消費者用餐後出現身體不適，業者向其致上誠摯的歉意，並對此事深表關切。

聲明稿接著提及，公司已全力配合相關主管機關進行調查，已釐清實際發生原因。「基於對顧客健康與食品安全的高度重視，本公司將於2月4日自主暫停營業一天，並同步進行環境及相關作業流程之全面清潔與消毒，作為預防性處理措施。後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準，感謝各界的理解與體諒。」

