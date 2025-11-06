2家庭破碎! 恆春特斯拉高速撞水泥車再撞機車1死7傷

南部中心／洪明生 屏東報導

屏東恆春鎮恆公路，6號下午4點多發生一起嚴重車禍。一輛特斯拉先是高速追撞一台水泥預拌車，接著又撞擊另一部4貼機車，轎車上是一家人，開車的爸爸傷重不治，太太跟兩名年幼孩子擦傷送醫，而被波及的機車上，也是一家四口，爸爸媽媽雙腿骨折，兩個孩子也是輕傷送醫。







白色特斯拉高速追撞水泥預拌車。（圖／翻攝畫面）









水泥預拌車剛開過路口，緊接著一台白色特斯拉，從後方呼嘯而過，直直衝了上去。撞擊聲大到像爆炸一樣，水泥預拌車被追撞，肇事的特斯拉整輛噴飛，路口另一個角度更看到，特斯拉失控，撞上一輛停等紅燈的四貼機車。

車禍現場，一片混亂，特斯拉整輛撞成廢鐵，車身幾乎被削掉一半。救護車到場，肇事駕駛受困車內，已經失去生命跡象，車子裡面也還有小孩，一個個被救出，機車上也有小朋友，全都被送往醫院。

目擊民眾：「有人飆車，然後這台（水泥）車剛好要右轉，就直接追尾撞他後面，輪框在那裡啊。」遭撞水泥預拌車駕駛：「我剛要轉這邊，沒看到車直接撞上來，就又撞到那邊的機車。」







車禍總計釀成1死7傷。（圖／翻攝畫面）

嚴重車禍發生在屏東恆春恆公路，6號下午4點多，26歲的特斯拉駕駛，載著太太和一對兒女，要去墾丁玩，途中卻飆速追撞水泥預拌車，李姓駕駛當場身亡，太太和一對兒女則受擦傷，而當時正值放學時間，有家長騎機車接送小孩，一家四口四貼，被波及，機車騎士和太太腿部骨折。

恆春分局第四組組長陳憲峯：「造成汽車駕駛送醫不治死亡，其他乘客及機車駕駛，共3名大人及4名小孩輕重傷。」特斯拉轎車是租來的，一家人開心從台北南下出遊，車輛卻不明原因失控，撞上同樣是一家四口的機車騎士，釀成1死7傷，事故原因，還有待釐清。





