2家旅行社遭觀光署廢照、3家申請停業！完整名單曝光

交通部觀光署公告近期遭廢止或撤銷執照的旅行社，提醒民眾選擇業者時務必多加留意。（示意圖／東森新聞）





新春連假即將到來，許多人會利用假期出遊放鬆，但在選擇旅行社時需特別留意，觀光局最新公告顯示，有2家旅行社因法定事由遭廢止或撤銷執照；2026年曾核准停業的旅行社共有3家；此外，也有1家近期經主管機關核准解散。

近期遭廢止、停業或解散的旅行社

交通部觀光署公告指出，慶祥旅行社、草屯旅行社分別於今年1月15日、2月2日被廢止或撤銷旅行業執照。這兩家業者原已由中華民國旅行業品質保障協會公告，但經觀光署通知限期補繳旅行業保證金，屆期仍未完成繳納。

根據2026年自行申報及主管機關核准停業（或展延停業）名單，觀光署核准停業的旅行社共有3家，分別為：

歐樂旅行社（停業期間：114年12月22日至115年12月21日）

台灣國際旅行社（停業期間：115年2月15日至116年2月14日）

華夏大地旅行社（停業期間：115年1月11日至115年12月31日）。

這些業者如有意復業，可在停業期間向主管機關申請辦理。此外，樂皮旅行社已經過主管機關核准解散，並完成稅籍註銷。

觀光署得公告業者違規之法源依據

觀光署指出，依據《發展觀光條例》第43條規定，為保障旅遊消費者權益，旅行業若發生保證金遭法院扣押或執行、受停業處分或執照被廢止、自行停業、解散、經票據交換所公告為拒絕往來戶，以及未依規定辦理履約保證或責任保險，中央主管機關得予以公告。另依同條例第55條第8項規定，若違規情節重大，主管機關應公開公告旅行業的名稱、地址、負責人或經營者姓名及違規事由。

