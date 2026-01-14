2寶媽林依晨忙育兒沒得玩手遊 讚7個月大兒子是天使寶寶

【緯來新聞網】林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》明將上市，她今（14日）出席上市記者會時分享，自己和老公林于超之前都還有時間玩手遊，但去年6月二兒子出生以來就忙到沒有時間，不過她大讚7個月大的兒子是天使寶寶，倒是大女兒睡覺多夢還會踹人，加上360度旋轉讓她實在是睡不好，熬到黑眼圈都出來了，好在今天有化妝師幫忙遮。

林依晨升格2寶媽累到黑眼圈都出來了。（圖／攝影組）

不過女兒醒著的時候滿親人的，她分享，女兒是天生雙子座，見人就笑，對弟弟也非常友愛，林依晨說，因為弟弟到來給了姊姊非常多好運，林依晨還交代親友在稱讚弟弟之前，一定都要先稱讚姊姊，生怕姊弟之間會有嫌隙，是個很用心的媽媽。不僅如此，先前林依晨到中國拍戲一個多月，她也事先做好倒數月曆，讓女兒可以倒數，才不會有分離焦慮。



人家都說一孕傻三年，她坦言比起以前背長台詞都沒問題，自己現在短時間需要記長台詞都要事先再加強，不過身體回復很好，目前她已經完成一部電影拍攝，接下來要投入舞台劇演出，夾在工作和育兒間她處理的很平衡，她說：「身心都有另一個注意力，像以前當學生藝人時一樣雙邊都是避風港。」

林依晨坦言自己一孕傻三年。（圖／攝影組）

此外，近期好友許瑋甯也成了新手媽媽，林依晨說兩人偶爾會聊媽媽經，但目前還沒見到面，「之後才會約看小朋友，他們婚禮得時候我在拍戲，沒去很扼腕。」

林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》明將上市。（圖／攝影組）

林依晨與RO有著同年（2002年）出道的緣分，她感性表示，她憑藉揣摩著一個又一個的角色，在不同的劇本和人物中體驗人生，這一點與玩家們在普隆德拉廣場結交好友、一同探索副本展開冒險，這種全心投入、收穫成長的喜悅心情是相通的。帶著這段24年的緣分，林依晨表示非常期待與《RO仙境傳說：世界之旅》一同開啟新的故事。她將化身成NPC在遊戲中定時降下紅包雨，玩家可以在遊戲中接取林依晨的專屬挑戰活動，還可以拜訪依晨的家園，獲得限定稱號與特色時裝。

