2小三生午休回家「偷喝酒」！茫了還不忘關電視返校上課

未成年飲酒，可能影響神經細胞發育、記憶力衰退、注意力不集中，影響身心發展及學習能力，然而22日一名家長在社群分享一段監視畫面，指出家中2名9歲男童，趁著午休時刻學大人偷喝白酒及啤酒，雖然喝茫身體搖搖晃晃、摔倒地面，不過2人仍記得關閉電視上學，引起社會關注。

綜合中國媒體報導，22日一名喻姓女子分享一段監視畫面，見2名9歲男童午休時間返家，竟趁機學大人喝起餐桌上白酒及啤酒，隨即身體搖搖晃晃，路都走不穩還在客廳摔倒，不過2人並未因此酒醉睡著，反而關起電視，出門上學。

事後因其中一名男童摔倒學校老師機車旁，另一名男童也被發現出現異常行為，教師驚覺有異緊急送醫檢查，目前2名男童已平安出院，並未發生危險；喻女事後也發文向大眾表示「想想還是挺害怕的」，2人平時就對新鮮事物充滿好奇，至於大家質疑2人是如何走到學校，男童則回應「看著腳走過去的」，稱因為此事「怕丟臉」不願出門，未來也不敢再偷喝酒。

對此專家警告，生活中家長的一舉一動對孩童來說都是巨大影響，包括「不在孩子面前飲酒」也是一種責任，呼籲絕不能以無所謂態度、僥倖心態看待，否則實為傷害孩童。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



