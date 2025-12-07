2少女吃巧克力慘遭毒殺！幕後兇手竟是「父親小三」

2少女吃巧克力慘遭毒殺。圖／翻攝自YouTube

哥倫比亞今年發生一起震驚全國的毒殺少女案件，3名少女在吃下快遞送來的巧克力覆盆莓甜點後中毒，其中2人相繼身亡，唯一倖存者亦落下嚴重後遺症。近日案情神展開，警方調查發現涉嫌下毒的主嫌竟是當地知名企業家古茲曼（Zulma Guzmán Castro），她疑似與其中一名死者父親發生婚外情，因感情糾紛而懷恨報復。

綜合外媒報導，這起少女毒殺案發生於今年4月4日傍晚，3名女孩放學後前往14歲少女伊內絲（Inés de Bedout）家中玩耍，期間收到快遞送來的巧克力覆盆莓甜點，3人未多加思索便一同食用。

廣告 廣告

未料隔日清晨，三人陸續出現劇烈腹痛，送醫後伊內絲在短短數小時內不治，同學也於4天後身亡，僅有一名女孩在治療後撿回性命，但至今仍受嚴重後遺症折磨。

法醫鑑定顯示，兩名少女死於「鉈中毒」，為一種劇毒重金屬，過去曾被當地用作老鼠藥，但已於數十年前禁用。案件爆發後，當地社會一度猜測是否因食品業者疏失導致甜點遭污染。

然而調查結果出乎意料，警方發現，古茲曼在案發前5天購買毒藥，並將鉈注射進甜點後以快遞寄送。深入追查發現，古茲曼竟與伊內絲的父親胡安（Juan de Bedout）長期保持秘密戀情，疑因情感糾紛而起殺念。

報導指出，胡安的妻子在2年前同樣離奇死亡，警方懷疑其死因可能也與「鉈中毒」相關，已重新啟動調查。

據悉，古茲曼為共享汽車公司 Car-B 的創辦人，擁有安地斯大學（Los Andes）經濟學位，並曾赴美、德求學，取得環境經濟與自然資源相關碩士學位，同時也是當地多個環保組織成員。

古茲曼得知女孩死亡後，於4月13日離境前往阿根廷、巴西、西班牙及英國等地，近日遭指控為兇嫌後，她於本月5日發聲，強調自己遭到陷害，出國僅為攻讀新聞碩士，「了解我的人都知道，我根本沒有逃亡」。

她也承認與胡安有婚外情，但強調並未接獲任何調查通知，「昨天才派律師詢問，今天就被媒體指控，這樣下去，審判還有什麼意義？我希望認識我的人能夠支持我，並總結為我辯護。」

哥倫比亞檢方表示，已掌握多項證據，並向國際刑警組織申請發布國際逮捕令。目前正追蹤古茲曼在多國的行蹤，並已請求196個成員國協助，希望能儘速將她緝捕到案，釐清案件真相。



回到原文

更多鏡報報導

健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍

超驚悚！短裙正妹疑躲正宮 高樓冒險爬水管「滑落一層」險墜樓

中國女遊客旅日闖平交道遭撞死！家屬批「只有日文警示」討天價賠償金