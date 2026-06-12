2少年闖私人宮廟「玩火嬉鬧」 屋主怒：屢勸不聽

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記者林俊華、張小媛、黃政杰／基隆報導

基隆市一處私人宮廟，昨日遭到兩名未成年學生非法入侵，他們不只用噴槍玩火，還進入屋內，屋主氣得向警方提出告訴。

少年錄下玩鬧過程。（圖／翻攝自Threads @vkzz.17222pos）

拿出噴槍，將火苗數度對準瓦斯罐，頻頻引發橘黃色的火焰，這危險行為竟是2名未成年學生玩火，而且還私闖宮廟。

事發就在11日凌晨四點多，基隆市銘傳路53巷，從監視器的畫面可以看到，當時2名學生進入私人宮廟，接著拿起一旁的噴槍製造火光，屋主得知後實在氣炸。

巷弄狹小，一不小心，可能釀成大禍。

屋主：「最主要因為我規勸他們好多次了，結果這次更過分，直接非法入侵，然後也沒有告知，然後重點又在這裡玩火。」

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屋主還指出，他們甚至破壞大門門鎖，進去屋內吃吃喝喝，最後揚長而去，屋主已經告誡多次，這回決定向警方提出告訴。

延平街派出所所長羅祐儒：「經警方循線調閱監視器畫面，已鎖定當事人身分，並通知到案說明。」

噴槍及瓦斯均是廟內財產。

警方表示，詢畢後依照侵入住宅以及毀損罪，將當事學生送辦，對屋主來說，學生這危險舉動宛如不定時炸彈，就怕危險無預警降臨。

不良行為，請勿模仿！

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