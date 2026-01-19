2屁孩大鬧園區！「家長只顧拍照全不管」惹議 小人國發聲了

新竹親子遊樂園小人國因為適合幼兒、友善孩童、定期增建新設施，吸引不少親子遊客上門，不過許多家長近日抱怨，有2名幼童闖入標有「請勿跨越」的區域玩弄微縮景觀，家長卻只顧著幫小孩拍照，引發熱議。對此，小人國今（19）日公告，「迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失」，希望入園的家長、孩子都能尊重與珍惜。

原PO在Threads發文表示，有幼童在小人國闖入迷你建築區，完全無視地上的「請勿跨越」標示，就算許多遊客圍觀、警告不能進入，幼童反而更開心的玩弄微縮景觀。另外也有遊客拍下，幼童帶著另一名幼童玩弄微縮景觀時，家長完全沒有制止，反而還拿起手機拍照，讓他忍不住痛批，「看了半天原來有父母啊，還以為是孤兒呢」。

對此，許多網友紛紛回應，「想到他們會長大就覺得好煩喔」、「小孩以為自己是進擊的巨人」、「這老爸一看就底層＋9，沒救了」、「補教業很怕這種家長，媽媽通常金玉其外，敗絮其中，妝得美美但屎尿一堆，然後弄個不爽就把爸爸叫來開始演角頭，小孩通常就是8＋9幼年版或者天線寶寶還沒長大」、「看父母的外型就知道不意外」。

小人國今日公告，「謝謝大家一路以來對小人國的喜愛與支持」，園內每一座迷你建築、每一處模型景觀，都是匠人老師傅以傳統工法一刀一刻、純手工慢慢打造。「它們不是快速複製的裝飾，而是累積了時間、技藝與心血的作品，也想溫柔提醒大家，迷你建築區並非可踏入的拍照場景，一旦踩踏或攀爬造成損壞，往往需要耗費數月，甚至數年的時間才能修復完成。這不只是維修問題，更是讓一份珍貴的文化風景暫時消失」。

小人國指出，可以理解孩子在迷你世界中想像自己是巨人，但也懇請家長們多留意、多陪伴引導，讓孩子在欣賞的同時，也學會尊重與珍惜，小人國呼籲遊客一起守護園內景觀，「請大家多一分體貼、多一分公德心，一起守護這份得來不易的小小世界，讓回憶不被踩壞，讓美好能一直留下來」。

