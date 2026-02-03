2屁孩玩火點燃狗籠 「呆萌薩摩耶」被活活燒死！飼主崩潰：絕不私了

大陸江蘇省連雲港市東海縣近日發生1起寵物遭燒死事件，引發關注。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸江蘇省連雲港市東海縣近日發生1起寵物遭燒死事件，引發關注。飼主姜女士2日向媒體反映，她飼養多年的寵物薩摩耶犬1日中午在社區內，遭2名男童燃放煙花引燃火勢，最終被活活燒死，不料孩子的家長只願賠償人民幣6000元（約新台幣2.7萬元），讓她們難以接受。

《極目新聞》報導，姜女士表示，她居住在東海縣中央花園社區，家中飼養薩摩耶犬已有7年，平時安置在社區公共空間內的1處狗籠中。1日中午，2名男孩在小區內玩炮竹時，將點燃的煙花伸入狗籠內，因籠內遮擋布料易燃，引發火勢，導致整個籠子迅速起火，狗狗無法逃生，被燒死在籠中。

飼主提供的監視器畫面顯示，1日中午12時34分許，2名男孩先後來到狗籠外，其中1人將點燃的煙花丟入籠內，隨後冒出輕微白煙，2人隨即跑開。約1分鐘後，2名男孩再次返回，點燃煙花後在籠外觀望，未再丟入籠中。接著，其中1名男孩離開去追逐雞隻，另名男孩則在籠外察看，並驚呼「著火了」。不久後，狗籠內黑煙密布，火勢迅速蔓延，最終將整個籠子吞噬，狗狗的慘叫聲不絕於耳。

姜女和家人與狗狗感情深厚，事件發生後情緒崩潰。經警方介入協調，男童家屬提出願意聯合賠償人民幣6000元私下和解，或另行賠償1隻狗。姜女士與家人無法接受，強調希望對方能在社區住戶群組中公開道歉，正視事件的嚴重性。

針對部分網友質疑為何將狗籠設置在公共區域？姜女士回應，狗狗多年來一直生活在該處，性情溫順，深受鄰居與孩子喜愛，經常有人餵食，物業及鄰居也從未提出異議，「如果真的不允許，不可能養這麼多年」。對此，東海縣牛山街道辦人員表示，目前已由轄區派出所介入協調處理；東海縣公安局西雙湖派出所則回應，建議當事雙方前往派出所，進一步釐清責任與後續處理方式。

