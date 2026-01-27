2屆香港金像獎影后面容大變 76歲慶生慘白難以認出
〔記者林南谷／綜合報導〕2屆香港金像影后斯琴高娃近年因第3任丈夫、華裔音樂家陳亮聲過世，回歸中國低調生活，日前迎來76歲生日，劇組為她溫馨慶祝，最新狀態標題寫著「斯琴高娃最新狀態嚇人？」引發熱議。
從曝光生日會照片，斯琴高娃頂著一頭亮鉑金色假髮，戴著時尚皇冠頭飾，精神看似不錯。然而她的妝容卻成為焦點，臉上塗抹得非常白皙，與脖子形成鮮明色差，再配上一抹極其鮮豔的紅色唇膏，強烈對比讓部分網友直呼「驚悚」、「難以辨認」。照片中，她雖然手捧鮮花，面帶微笑，但在光線照射下妝容顯得有些突兀。
但有網友持不同意見，認為這個新形象比她去年被拍到憔悴模樣要好得多，化妝至少有比較年輕作用，看起來更顯有活力。
報導指出，值得欣慰的是斯琴高娃的身體狀況似乎有了明顯好轉，去年曾被拍到在機場需以輪椅代步，神情落寞，健康狀況令人擔憂。而近日照片除了生日會外，還有一張她在外景地被人攙扶行走畫面，儘管出入仍需旁人協助，但能夠站立行走並重新投入拍攝工作，足以證其身體正在康復。
1985年，斯琴高娃以《似水流年》成為史上首位奪下香港金像影后的中國女演員。2007年，她與周潤發合作《姨媽的後現代生活》再次封后，奠定華語影壇的崇高地位。
