2山友失溫命喪雪山 雪霸國家公園沉痛喊話：謹慎再謹慎

冷空氣一波接一波，雪霸國家公園日前降下大雪，轄區內的博可爾草原及匹匹達山先後傳出2名山友疑因失溫喪命。對此雪霸國家公園昨（30日）特別提醒，元旦後又有冷氣團報到，規劃登山跨年的民眾務必做好保暖準備，「請謹慎再謹慎，別讓憾事再發生。」

雪霸國家公園管理處昨在臉書沉痛發文，「雪方落下，2個生命就因失溫而遺落在雪山西稜了，太沉重了點，對山下的家屬、對雪霸的我們都是」，並呼籲元旦要登山的民眾，請謹慎再謹慎，別讓憾事再發生。

廣告 廣告

雪管處提醒，元旦過後又有冷氣團報到，規劃到雪霸園區登山跨年的民眾，務必做好雪地攀登準備與保暖工作；另外要牢記333原則（3小時嚴重失溫、3天沒喝水、3星期不進食將有生命危險），避免失溫可採洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等，都是上山前必做的功課。

雪管處說明，嚴重山難往往都是因一連串未即時修正的小錯誤累積，例如將原本6天的雪山西稜線逆走行程壓縮為4天、在已有低溫與降雪預報情況下仍持續行程，加上山區降雪導致風寒效應更強，都可能成為不可逆的關鍵因素。

雪管處直言，雪季期間登山不比一般季節，外在環境相對困難，山友應認真對待雪季期間的登山活動，遇到困難地形或惡劣天氣應撤退。雪管處表示，在後山林開放政策下，已將多數「管制與禁止」更改為「管理與建議」，目的就是希望民眾能學習為自己的登山行為及生命負責。

更多中時新聞網報導

白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家

炎亞綸穩交男友6年想婚了

蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇