2山友魂斷雪山回家了！黑鷹直升機「來回飛3趟」載運遺體 畫面曝光

記者林意筑／台中報導

5人登山隊中4名山友於今日上午順利救援下山。（圖／翻攝畫面）

受大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，有兩隊登山隊前往「雪山西陵」挑戰攻頂，未料過程中兩隊登山隊各有1名山友失溫罹難。今（30）日上午空勤總隊趁天氣穩定時，再度派遣黑鷹直升機執行吊掛救援作業，共飛行3架次，分別將2名罹難者及搜救人員載運至苗栗及東勢河濱公園，助罹難者返家在年前與家人團圓。

黑鷹直升機前往博可爾草原將4名山友救下山後送醫。（圖／翻攝畫面）

台中市消防局27日時接獲通報，稱一行5人登山隊因大雪受困在博可爾山草原附近，28日凌晨登山隊中一名40多歲田姓山友失溫喪命，其餘4名山友也因體力不支，無法下撤至翠池山屋，決議於原地等待救援，昨日上午9時許，空勤總隊出動黑鷹直升機前往博可爾草原先將4人救下，至於罹難者田男則暫時留在山上。

廣告 廣告

6人登山隊中的4名隊友先行下撤，29日平安抵達小雪山資訊站。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

另外25日時，有另一6人登山隊展開「雪山西稜」縱走，原規劃28日下山，過程中1名山友因感到不適先行下山，其餘5人繼續前進，26日下午3時許，該隊抵匹匹達山下方箭竹林時，一名林姓山友突然失溫昏迷、無心跳，立即向苗栗縣消防局求助，救難人員隨即展開救援行動。

救難人員將罹難者以捲式擔架包裹。（圖／翻攝畫面）

雖苗栗縣消防局接續派遣2批次8人接力挺進救援，但林男於26日晚間6時失去生命跡象，加上同行的4名山友糧食已用罄，剩餘的4名山友與第一梯次救難人員決議先行下撤，並於29日上午11時許抵達小雪山資訊站避難。而第二梯次救難人員則繼續上山，順利接觸到罹難者林男後先以捲式擔架包裹，並申請空勤直升機吊掛下山，無奈氣候不佳無法飛行，只好等待後續再試，救難人員也先行下撤紮營待命。

黑鷹直升機共飛行3架次，將2名罹難者及搜救人員載運下山。（圖／翻攝畫面）

今日上午6時許，空勤直升機與第二梯次搜救小組4人於東勢河濱公園集結，於上午7時41分時一同起飛，先將4名搜救人員在運至博可爾草原進行運送任務，隨後又飛往匹匹達山將罹難者林男吊掛載運苗栗，11時25分許再度起飛前往博可爾草原，將4名搜救人員及罹難者田男遺體吊掛上直升機，後送回東勢河濱公園交由警察局。

更多三立新聞網報導

台中新平國小驚傳火警！5樓校舍廁所起火直竄黑煙 師生緊急疏散

雲林台19線死亡車禍！2騎士被撞死「遺體有輾痕」 警懷疑：恐有人肇逃

訂金不給退爆糾紛！54歲男「綁炸藥」引爆中國成都Toyota營業所當場慘死

救援畫面曝！登山隊攀雪山斷糧又失溫 黑鷹救4山友下山⋯死者暫留山上

